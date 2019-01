Varsler dobbelt så mye buss for tog – men Thomas (53) vet råd

Thomas Møller (53) pendler med tog til Oslo fra Tønsberg opptil fire ganger i uken.

Da Bane Nor utførte vedlikehold på tognettet sommeren 2018, var reiseruten hans blant de som ble rammet. At han måtte ta bussen i stedet for toget tok ofte lengre tid og gjorde at han måtte planlegge pendlingen mer.

Selv om buss for tog oppleves som et irritasjonsmoment for mange, synes han likevel at det ikke bare er negativt.

– Selv om det var kaos i starten i fjor, tok det likevel kortere tid enn tidligere før kaoset fikk struktur. Etter hvert fikk man god informasjon som reisende og man kunne stole på at bussen gikk når den skulle, sier han.

I sommer berøres Thomas igjen. Siden buss for tog kan være til ulempe, velger han å prøve å legge ferien til perioden toget byttes ut med buss.

– Jeg venter med ferieplanlegging til jeg vet når vedlikeholdet er, sier han.

Saken ble først omtalt av NRK.

Oppfordrer folk til å ta ferie

NSB oppfordrer trafikanter til å gjøre akkurat som Thomas. I 2019 planlegges det nemlig en rekke arbeider på tognettet før sommeren, og deretter større arbeider i sommerferien.

– I sommer oppfordrer vi berørte reisende som kan ta ut ferie i løpet av den perioden vedlikeholdet pågår om å gjøre det. Samtidig har vi selvsagt også forståelse for at mange ikke kan tilpasse ferien etter togtrafikken og arbeider på jernbanen, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB, som har ansvar for togtrafikken og de reisende.

Da NSB kjøpte over 33.000 bussavganger som skulle erstatte tog i fjor, ble det kalt ekstremt. I år skal de kjøpe dobbelt så mange.

Arbeidene i sommer vil gå fra uke 26 til og med uke 31 og NSB setter opp alternativ transport i perioden.

Påskearbeider på Østlandet

I påsken vil Østfoldbanen utbedres, hvor buss erstatter tog på helligdagene. Togtrafikken mellom Asker og Drammen vil også være helt stengt fra 13. april til 21. april, når arbeid skal utføres i Lieråsen tunnel.

– Vi ber de reisende om å holde seg oppdaterte på NSB-appen og på reiseplanleggernen på NSB.no, sier Scholz.

BUSS FOR TOG: Flere tusen reisende daglig blir berørt av vedlikehold på sentrale togstrekninger. Foto: Fanny Bu

Hun legger ikke skjul på at det er utfordringer når mange tusen mennesker som reiser med tog daglig skal reise med buss i en periode i stedet.

– Vi jobber på høygir med å planlegge driftsopplegget og løse logistikken, sier hun.

Oppfordrer folk til å planlegge

Sommeren 2019 er det reisende sentralt på Østlandet som står overfor de største utfordringene.