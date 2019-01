Skoda har slått seg opp gjennom å produsere folkelige og fornuftige biler – til gunstige priser.

Lenge var modellutvalget deres svært begrenset, men de siste årene har det skjedd mye her.

For Skoda har introduksjonen av SUV-er vært avært viktig. Dette er biltypen som øker mest over hele verden. Først ut fra Skoda var store Kodiaq, deretter kom den mer kompakte Karoq. Og nå er det snart klart for modell nummer tre.

Skoda har ny begynt å dryppe litt informasjon om nykommeren som skal debutere på bilutstillingen i Genève i mars.

Ruller ut nye modeller

"Fordelene fra en SUV kombinert med smidigheten til en kompaktmodell", sier de selv om nykommeren. Her handler det altså om en bil størrelsen under Karoq. Det betyr at den nye Skodaen er søstermodell til blant andre VW T-Roc.

Ikke mye å se på originalbildet...

Gjennom delt bruk av plattformer og teknologi, kan VW-konsernet rulle ut nye modeller på en svært effektiv måte. Det nyter Skoda naturligvis godt av.

Skoda viser nå et bilde av bilens front, Bildet gir også et glimt av hvordan denne blir seende ut, med distinkte LED-lykter, separate kjørelys og integrerte, dynamiske blinklysene. I utgangspunktet er bildet veldig mørkt, men når vi lysner det, er det mulig å se ganske mange detaljer i fronten.

Dette er bilklassen som vokser mest akkurat nå ​

Sjuseteren Kodiaq er en stor suksess for Skoda.

Tøff konkurranse

Som vanlig lover Skoda mange smarte interiørløsninger. Det er ekstra viktig å en såpass kompakt bil. Plassen er begrenset, da gjelder det å utnytte den best mulig. Siste nytt av sikkerhets- og assistentsystemer skal også være på plass.

Gunstige priser har vært en viktig del av Skoda-strategien i mange år. Det kommer de helt sikkert til å videreføre med denne modellen. Konkurransen er tøff i denne klassen, kundene har mange bra biler å velge mellom.

Gunstig startpris – men denne Skodaen ble likevel ganske dyr ​

Karoq er i dag minste SUV/crossover fra Skoda. Men det varer ikke mye lenger.

Kommer til høsten

Mange av dem kommer også fra større biler. De trenger kanskje ikke plassen lenger, men vil ikke kompromisse på plass, komfort og utstyr. Derfor strekker også mange av bilene i denne klassen seg langt på disse områdene.

Foreløpig vet vi ikke noe om motorisering på den nye Skodaen, men det er grunn til å tro at den i alle fall kommer som såkalt mildhybrid. Kanskje har Skoda også flere elektriske planer for den.

Premieren skjer altså i mars. Den norske importøren forventer å ha priser klare og kunne åpne for bestilling i august 2019.

