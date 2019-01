– Vi vil bare gjøre ham lykkelig

Les også: Solskjær før Pogba-overgangen i 2016: – Håper det er noe i ryktene

– Alt er som før, som i «Ferguson-tiden»

25-åringen var del av Manchester Uniteds akademi fra han var 16 til 19 år, men ble først en verdensstjerne i Serie A og hos Juventus. Deretter returnerte han til Manchester, noe Solskjær nå også har gjort. Pogba ser tydelige likheter mellom det Manchester United han var del av mellom 2009 og 2011 og det Solskjær implementerer i dag.

– Det er som å være hjemme for ham. Han har ikke endret seg, han kom bare tilbake til «Ferguson-tiden». Treningene, måten vi bruker ballen på. Alt er som før, sier Manchester Uniteds største midtbanestjerne.

Om sin egen personlige opptur de siste kampene, mener Pogba det handler om en kombinasjon av posisjonen han har i banen og at marginene vipper riktig vei.

– Jeg er nærmere boksen, og får skutt mer. Men det er ikke bare det. I min første sesong kom jeg også til mange sjanser, men da traff jeg stolpene mye, for eksempel. Så det kan endre seg. Nå kommer jeg til mange sjanser når jeg er høyere oppe i banen, og slår flere målgivende pasninger. Det kan handle om flaks også, men jeg sier alltid at du skaper din egen flaks. Jeg er glad for å spille der oppe, med de spillerne jeg har rundt meg. Det er enklere for meg. Vi spiller som et lag. Da har du muligheter. Vi vet at vi kan være veldig farlige, for vi har spillere med fart. Det er veldig hjelpsomt for oss, sier han.

– Vi må respektere motstanderen. Forrige gang tapte vi for dem

Forut for lørdagens kamp mot 13. plasserte Brighton har de røde djevlene kun seks og sju poeng opp til Chelsea og Tottenham som innehar 4. og 3. plassen i ligaen, og Pogba er klar på at målet er å ta igjen lagene foran.

– Målet er å være tilbake i toppen. Vi kan klare det, og vi vet at vi kan klare det. Men vi vet at det ikke er enkelt. Vi må jobbe for det, og fortsette å gjøre det vi har gjort de siste ukene. Den neste kampen er alltid den hardeste. Kanskje kommer vi ut på banen og er for selvsikre, men vi må respektere motstanderen. Forrige gang tapte vi for dem, mimrer han.

Og nettopp bortekampen mot Brighton, allerede i andre serierunde, var kanskje det laveste punktet i den mørke høsten under José Mourinho. Etter 2-3-nederlaget på Amex Stadium uttalte nettopp Pogba at laget gikk inn i kampen med dårlig holdning.

– Det mest åpenbare er at vi må vinne kampen. Vi må gjøre ting riktig. Det var en lekse for oss. Holdningen var ikke god. Denne gangen vil vi møte det annerledes, håper jeg. For å komme oss tilbake i toppen må vi spille på høyt nivå, og fokusere på å vinne, sier Pogba i dag om hva som må til for at det samme ikke skal skje igjen.

– Vi er Manchester United. Vi vil spille store kamper, og vinne store kamper

Etter lørdagens Manchester United-kamp skal også to av lagene foran dem møtes, så med seier på Old Trafford vil det settes et psykologisk press både overfor Arsenal og Chelsea.

– Vi må tenke på å få et resultat selv. Og så vet vi at minst ett av de andre lagene kommer til å avgi poeng. Premier League er en virkelig hard liga, så lagene i toppen kommer til å avgi poeng. Vi fokuserer på oss selv, og så får vi se hva som skjer, sier han.

Det har de røde djevlene gjort til gangs de siste ukene, og har siden Solskjær overtok tatt inn åtte poeng på Arsenal, fem poeng på Chelsea og seks poeng på Tottenham. Særlig oppgjøret mot sistnevnte, på søndag, var monumentalt, da det var første gang Solskjærs United slo et av de virkelig gode lagene.

– Det var en stor utfordring. Det var mye snakk om at vi skulle spille mot et stort lag, og at det var en stor test. Men vi bare spilte og koste oss på banen. Vi elsker å spille store kamper. Vi er Manchester United. Vi vil spille store kamper, og vinne store kamper. Det gjorde vi, og det var en enorm prestasjon av alle spillerne, åpenbart inkludert David de Gea, sier han.

Nevner midtbanespillere han ser opp til

Pogba hadde selv den målgivende pasningen til Marcus Rashfords seiersmål på Wembley, og er i sin nåværende form tilbake til det nivået der han nevnes når folk snakker om verdens beste midtbanespillere. Selv har han følgende svar på hvilke spillere han forsøker å etterlikne i sin spillestil.

– Jeg elsker fotball. Jeg elsker å se på spillere, og folk vil kanskje være overrasket, men da jeg var yngre så jeg opp til spisser. Men nå som jeg er midtbanespiller ser jeg på midtbanespillere. Jeg har lært fra Yaya Touré, Xavi, Iniesta, Paul Scholes, Michael Carrick da han var her.

– Jeg elsker å se på midtbanespillere for å skape meg selv, Paul Pogba, med alle de beste kvalitetene til de andre. Når jeg ser Kevin De Bruyne, Modric, Toni Kroos og alle de spillerne, så ser jeg på dem og prøver å lære av dem. Det er alltid godt for meg, sier han.

– Jeg er bare en normal person

Pogba har ofte havnet i medias søkelys på grunn av sine utenomsportslige eskapader, med Instagram-oppdateringer og sponsoroppdrag som har vært vel så synlige som det han har foretatt med ballen i beina.

– Men hvem er egentlig den ekte Paul Pogba?

– ​Det er den du ser her. En som nyter å spille fotball og som gjør det han elsker. Da er jeg meg selv. Virkelig lykkelig. I privatlivet elsker jeg å danse. Jeg er bare en normal person. På banen hater jeg å tape. Jeg vil vinne. Jeg vil utvikle meg. Jeg vil bli bedre. Jeg vil vinne troféer. Det er meg, avslutter Paul Pogba. Manchester Uniteds kanskje største stjerne.

