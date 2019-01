Det er varslet temperaturer på godt under ti minusgrader flere steder i helgen, og kuldeperioden kan bli langvarig.

Det gir økt belastning på boliger, og særlig vannrør er utsatt.

De ti siste årene har forsikringsbransjen utbetalt nær 3,5 milliarder kroner i erstatning for skader knyttet til frost, viser tall fra Finans Norge og Tryg Forsikring.

Hver år får flere tusen nordmenn en ubehagelig overraskelse. Beregninger viser at det ble registrert over 6000 frostskader til en verdi av 300 millioner kroner.

– Minusgrader blir fort kostbare. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt. I snitt koster en frostskade i en privatbolig nærmere 70.000 kroner å utbedre, sier Espen Opedal, sjef i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Kraftig økning i fjor

Han forteller at hovedårsaken til skadene er at boligen ikke er tilstrekkelig oppvarmet, eller at man lar vinduer være åpne i nærheten av vannrør som ikke er isolert.

De merket en kraftig økning i antallet frostskader i 2018, noe som settes i sammenheng med den lange og kalde vinteren. Flest frostskader oppsto i hus som var over 50 år gamle.

– Vi ser en kraftig økning i antall frostskader i fjor sammenlignet med 2017, vi snakker flere hundre prosent. Det er spesielt når minusgradene blir liggende i lange perioder at de verste frostskadene oppstår. En liten vannlekkasje kan utvikle seg til en omfattende skade hvis dette ikke blir tatt hånd om umiddelbart, sier han.

Slik unngår du frostskader: Sjekk kjellervinduer og ventiler.

Luft kort og effektivt fremfor å sette vinduer på gløtt.

Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom, også når du ikke er hjemme.

Har du rør i krypkjeller eller på kaldloft? Forhør deg med rørlegger om isolerings- og oppvarmingsløsninger.

Steng hovedkranen, åpne f.eks. kjøkkenkranen og tøm rørene for vann dersom du skal reise bort i lengre perioder.

Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan føre til at lukt fra avløpsrøret siver inn i huset).

Kilde: Tryg Forsikring

Kan bli svindyrt

Dersom man selv har en del av skylda for at skadene oppstår, risikerer man å måtte ta deler av regningen selv.

– Kan kunden klandres, at man ikke har gjort nok for å forhindre at skaden oppstod, vil man risikere avkortning, fra ti prosent og oppover, forklarer Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring til TV 2.

Det stilles i dag krav til at boliger skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader. Dersom man slurver med dette kan det bli kostbart.

For hytteeiere er det et absolutt krav om at vannet skal være avstengt når hytta står ubebodd.

– De dyreste frostskadene for private boliger kan ligge på mellom én og to millioner kroner. Da er det omfattende vann- og frostskader hvor for eksempel alt av gulv, varmekabler og vegger må skiftes, sier Brandeggen.