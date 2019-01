Tidligere i januar ble det kjent at Tesla kutter ut minste og rimeligste batteripakke på Model S og Model X.

I kjent Tesla-stil går ting kjapt her. Tesla-sjef Elon Musk la ut meldingen om dette på Twitter en torsdag. Natt til mandag samme uke, var det ikke lenger mulig å bestille disse variantene.

Dermed er det altså slutt for både Model S og Model X som 75D. Nå er det 100D som gjelder. Det betyr større batteri og lengre rekkevidde – men også betydelig høyere pris.

Siste sjanse

Nærmere bestemt betyr det 162.800 kroner mer for rimeligste Model S. For Model X sin del øker prisen med 148.400 kroner.

Men de som ikke var lynraskt ute og bestilte 75D før det var slutt, får nå en siste sjanse.

Den norske importøren har nemlig klart å skaffe biler, som selges til "gammel" pris.

Tesla endrer i modellutvalget, nå er et slutt for 75D-versjonene av både Model S (bildet) og Model X.

Under 700.000 kroner

– Ja, vi får inn et antall Model S og Model X med 75 kWt-batteri til Norge. Disse var tiltenkt å brukes i salgs- og servicesammenheng, men ettersom 75 kWt-batteriet ble faset ut, selges disse med en gang. Dette er nye biler, og de vil ha samme prisnivå som 75 kWt-variantene hadde før de ble faset ut av konfiguratoren vår, forteller Even Sandvold Roland som er PR- og kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Startprisene var da på 669.820 kroner for Model S 75D og 726.720 kroner for Model X 75D. Bilene har for øvrig rekkevidde på 490 kilometer (Model S) og 417 kilometer (Model X), begge disse etter den utgående NEDC-målemetoden.

Model X 75D blir også borte, når Tesla nå rydder i utvalget sitt.

Vært innstegsmodeller

– Endelig pris avhenger av utstyr og konfigurasjon. Premiumpakken er standardutstyr hos oss, og alle bilene har et godt utstyrsnivå. Vi har gjort alt vi kan for å sikre et godt antall biler til Norge, og vi forventer høy etterspørsel etter de siste bilene med 75 kWt-batteri, sier Sandvold Roland.

– Hvordan har salgsutviklingen på disse modellene vært i Norge?

– 75 kWt-variantene av bilene våre har vært innstegsmodellene i en stund, og populære blant nordmenn. Det gjelder særlig etter at firehjulstrekk og premiumpakken ble standardutstyr. Vi vet at mange norske kunder vil ha store familiebiler med lengst mulig rekkevidde, og da er 100D-variantene av Model S og Model X utmerkede valg. Samtidig er Model 3 nært forestående, en enklere, mindre og rimeligere Tesla med leveringsstart i februar, sier Sandvold Roland.

Interessen rundt nye Model 3 fra Tesla er stor. Det fikk vi også erfare da vi så nærmere på den i Sverige, før jul.

Model 3 til under 500.000 kroner

Nettopp lanseringen av Model 3 spiller nok også inn her. Når både Model S og Model X går opp i pris, blir det en større differanse mellom startpris på disse, og Model 3.

I starten kommer Tesla med to varianter: Model 3 Long Range Dual Motor All-Wheel Drive og toppmodellen Model 3 Performance.

Model 3 med Long Range-batteriet og firehjulsdrift starter på 464.020 kroner. Rekkevidden her er på 544 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Model 3 Performance er høy-ytelsesversjonen. Den har rekkevidde på 530 kilometer (WLTP) og gjør 0-100 km/t på 3,7 sekunder, Denne utgaven starter på 555.320 kroner.

