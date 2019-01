Thingnes Bø: – Han er verstingen av alle

Det ble fyrt med tungt skyts fra TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen da det ble kjent at landslagstreneren Sigfried Mazet la en plan om å forstyrre Martin Fourcade i duell med Johannes Thingnes Bø på vei inn mot siste skyting under rennet i Oberhof forrige helg.

Skiskytterlegenden kalte det usportslig, mens Mazet selv bekreftet at han gjorde det for å lure Fourcade.

– Vi kan også spille det spillet, sa Mazet, som tidligere trente Fourcade og kjenner det franske skiskytteresset meget godt.

Bø: – Han må tåle det

På plass i Ruhpolding for nye dueller med Fourcade vil ikke Thingnes Bø kalle grepet med å lure Fourcade til å bruke krefter inn mot standplass for skittent.

– Det var jo best å stå på skive én. Fourcade tar jo ofte skive én, uavhengig av den sekunderingen, hadde det blitt gjort på den måten. Han hadde gått forbi på den flata fordi det har han gjort i alle år. Det er som Sigfried sa, det er han som begynte å leke med det der, da må han tåle at vi spiller litt på de samme strengene, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Hva er det han gjør?

– For eksempel i Oberhof i fjor, da han vant jaktstarten foran meg, Tarjei og Emil. Etter siste skyting der så snur han seg rundt mot oss før han går ut og diverse sånne ting. Så det er han som er verstingen av alle.

Fourcade sier til TV 2 etter å ha sett Thingnes Bø og Tarjei Bø ta dobbelseier på torsdagens sprint i Ruhpolding at han ikke la merke til det taktiske grepet fra Norge under forrige verdenscuprenn. Han har imidlertid sett at saken har fått oppmerksomhet i norsk presse.

– Det er morsomt at Siegfried tror han har strategien til å slå meg. Jeg synes Johannes er stor gutt, i sporet vet han akkurat hva man må gjøre for å slå meg. Jeg bommet ikke på to skudd på grunn av at Johannes gjorde noe, jeg bommet to skudd på grunn av at jeg ikke gjorde noe, sier Fourcade.

Bjørndalen lot seg provosere av handlingene til det norske trenerteamet. Mazet ba kollega Egil Kristiansen rope til Thingnes Bø at han skulle gå inn og ta skive én på siste skyting på jaktstarten. Å stå der var antatt å gi en fordel da vinden på standplass kom fra venstre mot høyre. Men beskjeden ble gitt fordi Mazet visste at Fourcade ville kjempe om å komme først inn til skyting.

– Det jeg reagerer på er at en trener underveis i et løp sender meldinger ut for å forstyrre kongen av skiskyting, Martin Fourcade. Og bruker sin private kunnskap om sin gamle kollega, for så å ødelegge for at han skal vinne et løp. Det syns jeg ikke er pent. Jeg er flau over å være nordmann når jeg hører det der, sa Bjørndalen.