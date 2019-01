I 1993 lanserte Trine Rein sitt debutalbum «Finders Keepers» og hennes første singel «Just Missed the Train». På mindre enn to måneder passerte albumet 50.000 solgte – tre ganger platina.

Trine mottok Spellemannprisen som årets nykommer i 1994. I 1994 lå albumet på førsteplass på VG-listen, og salget økte både i Norge og Japan. «Just Missed the Train» lå på 16 ulike japanske hitlister samtidig, og to tredeler av de totalt 600.000 solgte eksemplarer av albumet ble kjøpt av japanske fans.

Oppfølgersingelen «Stay With Me Baby» ble også en stor radiohit. Andre album «Beneath My Skin» ble sluppet i 1996 og låten «Torn» ble en suksess. Albumet solgte over 300.000 på verdensbasis og Trine ble Spellemannsnominert som årets kvinnelige artist.

Lørdag kveld blir Trine Rein (48) hedret på Kjærnes gård, der seks utvalgte artister tolket hennes største hits gjennom tidene.

