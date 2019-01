Torsdag ettermiddag leser landsstyrene i de fire partiene gjennom den fremforhandlede avtalen.

Etter det TV 2 erfarer har KrF fått gjennomslag for en innstramning på tvillingabort.

Det smerter spesielt for Venstre, hvor flere nå vurderer å stemme imot plattformen.

– Lite å gå på

Det skal mye til for at flertallet i landsstyret går imot det som er fremforhandlet, men Venstre-profil Abid Raja sier partiet har lite å gå på.

– Frie verdier og prinsippet om kvinnens rett til å bestemme over egen kropp må ligge fast, ellers har ikke Venstre mye å gå på, sier Raja til TV 2.

– Når det gjelder dette spørsmålet om fosterreduksjon, så er det en veldig komplisert etisk diskusjon. At det har vært i spill og at man har diskutert dette, har jeg lest i media, og jeg er veldig spent på å se hva sluttresultatet rundt det har blitt, fortsetter Raja.

Setter sin lit til sjefen

Når det gjelder den omstridte paragraf 2C har Venstre ingen ting å gi overhodet, sier Raja.

– Men jeg er helt sikker på at våre forhandlere med Trine i spissen har ivaretatt vårt verdisyn på en god måte.

– Men har Venstre i realiteten noe annet valg enn å si ja til den fremforhandlede avtalen?

– Vi er et selvstendig parti, svarer Raja, men legger samtidig ikke skjul på at partiet ønsker å fortsette i regjering.

Godtar ikke abort-endringer

Unge Venstres leder Sondre Hansmark er klar på at han kan komme til å stemme imot regjeringserklæringen.

– Ja, jeg har varslet partiet at jeg kan komme til å stemme imot dersom vi får en regjeringserklæring som strammer inn på abortrettigheter. Men hvis det blir en regjeringserklæring som tar vare på flyktninger, som kutter klimagassutslipp raskere og som bevarer på kvinners rett til selvbestemt abort, så kommer jeg til å stemme for plattformen.

Unge Venstre-lederen understreker at han heller ikke vil godta innstramminger når det gjelder tvillingaborter.

– Det å begrense fosterreduksjon og forby fosterreduksjon er et angrep på selvbestemt abort, og derfor vil jeg også stemme imot det, sier Hansmark.