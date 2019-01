Chelsea hentet Mohamed Salah fra Basel for fem år siden. Egypteren fikk knapt spilletid og ble sendt på utlån ett år etter.

Først til Fiorentina, så til Roma, før Chelsea bestemte seg for å selge Salah til det italienske hovedstadslaget i august 2016.

Bare ett år senere betalte Liverpool om lag 400 millioner kroner for Salah, som i forsøk nummer to tok Premier League med storm.

– Mange ting som ikke er sant har blitt sagt. Folk prøver å identifisere meg som treneren som solgte Salah, men jeg er treneren som kjøpte Salah, sier Salahs tidligere manager i Chelsea, José Mourinho, til BeIN Sports.

På 82 kamper for Liverpool har Salah scoret 61 mål. Han satte ny Premier League-rekord med 32 mål forrige sesong. Så langt denne sesongen er det ingen som har scoret flere i ligaen.

– Forelsket meg i Salah

Mourinho hevder at han overbeviste Chelsea om å kjøpe Salah.

– Vi spilte mot Basel i Champions League da Salah var en unggutt der. Når jeg spiller mot lag, analyserer jeg dem i lang tid i forveien. Jeg forelsket meg i den gutten. Det var jeg som kjøpte ham. Jeg overbeviste klubben om å kjøpe ham. På den tiden hadde vi fantastiske angripere som Eden Hazard og Willian, men jeg sa at klubben måtte kjøpe spilleren, sier Mourinho.

Likevel fikk Salah lite spilletid under den portugisiske manageren.

– Han var en fortapt gutt i London, en fortapt gutt i en ny verden. Vi ønsket å jobbe med ham og gjøre ham bedre og bedre, men han ønsket å spille og ikke vente. Da bestemte vi oss for å låne ham ut til en kultur jeg kjenner godt. Italia står for taktisk og fysisk fotball, og det er et godt sted å utvikle seg om du ikke spiller for et lag som kjemper om tittelen, sier Mourinho.

– Da klubben bestemte seg for å selge ham, var det ikke min avgjørelse. Jeg kjøpte ham, ikke solgte ham, fortsetter Mourinho, som i desember ble sparket i Manchester United og erstattet med Ole Gunnar Solskjær.

Mourinho: – Tror ikke han angrer

Mohamed Salah har flere ganger fortalt at han ønsket seg tilbake til Premier League for å bevise at han holder mål. Det har han også gjort til de grader.

– Forholdet vårt var og er godt. Jeg tror ikke han angrer, for det har gått bra for ham etter det. Han har utviklet seg. Den gangen ønsket han å spille hver uke og hvert eneste minutt, og det kunne ikke vi gi ham, sier Mourinho.

I samme intervju forteller han også hvordan han måtte overbevise Chelsea-eier Roman Abramovitsj om å kjøpe Didier Drogba fra Marseille i 2015. Ivorianeren viste seg å bli en langt større suksess på Stamford Bridge.

Liverpool leder Premier League fire poeng foran Manchester City før Crystal Palace kommer til Anfield lørdag ettermiddag. Merseyside-klubben er også videre til åttedelsfinale i Champions League mot Bayern München.