Tall tyder på at nordmenn er altfor glade i å gi dyrene sine mat. 4 av 10 kjæledyr i den vestlige verden klassifiseres som overvektige, og for katter er tallet oppe i over 6 av 10.

– Det er vi som eier dyret som har ansvaret å gi dem et godt liv. Dyr adopterer vårt liv og vi vet at overvekt blant mennesker også er et problem i den vestlige verden generelt.

Det sier veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng.

Hun forteller at årsaken til overvekt blant dyr er at de får for mye mat.

– Man gjerne kan gi dyret en godbit, men pass på å redusere måltidet noe. Det er enkel matematikk; om det går mer energi inn enn ut, vil de legge på seg, sier hun.

Kan dø tidligere

– En betydelig overvekt er rett og slett dårlig dyrevelferd, sier veterinæren.

Overvekt kan føre til alvorlige sykdommer, blant annet:

leddskader

bevegelseshemming

muskelplager

hjerteplager

økt belastning på indre organer

diabetes

hormonforstyrrelser

– Ved overvekt og vedvarende overvekt over tid, reduseres livslengden til dyret.

Slik sjekker du om dyret er overvektig

Ved overvekt får en del hunder og katter vanskeligheter med å stelle pelsen sin, eller å nå frem for å stelle seg bak.

– I tillegg ser vi ofte at de blir slappe, tiltaksløse og deprimerte. De orker ikke å gå tur, noen blir sure eller aggressive.

Veterinær Moseng forteller at man hos hunder og katter skal kunne kjenne ribbeina uten å grave ned i pelsen. Dyrene skal også ha en midje – har de ikke det kan de være overvektige.

Se veterinæren vise hvordan du sjekker kjæledyret ditt i videoen øverst i saken.

Hunder og katter har forskjellig kroppsfasong, og det kan være forskjeller i forhold til rase.

– Noen dyr kan være overvektig på grunn av sykdom, da skal man absolutt ikke begynne med slankekur på egenhånd, sier Moseng.

Hun anbefaler å sjekke med dyrlegen om en er usikker.

Slik får du hjelp

Mange veterinærer har slankeprogram for dyr, der de veier dyret og gir riktig fôr, veiledning og oppfølgning.

– Pass på hva man gir og få hele familien med på slankekuren, slik at ingen gir de godbiter de ikke skal ha. De bedene øynene er ikke alltid sult, det kan være innøvd adferd – at de ønsker å få en godbit, uten å være sultne.

Slanking er prosess over tid, men gir en positiv effekt på både dyr og mennesker:

– Eiere som har klart å slanke kjæledyret sitt kommer tilbake og forteller at det er som de har fått en valp eller kattunge igjen! De forteller at dyret virker glad på en helt annen måte, sier Moseng.