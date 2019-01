Denne kommentaren kommer som et svar til TV 2s sak «Høyremannen pisser rett og slett på en av grunnpilarene i demokratiet» publisert 16. januar.

Per Angell Berntsen, sportsreporter i TV 2, kan ikke ha forstått hva som foregikk i formannskapsmøtet i Bærum som han kommenterte på kanalens nettsider 16. januar. Blant annet skriver Berntsen at det er «betenkelig at politikere sakser ned andre folkevalgte som stiller et saklig kritisk spørsmål til bruk av offentlige penger.»

Undersøkende journalistikk er essensielt for demokratiet. Fotballbladet Josimars artikkel om Stabæks gatelag reiste kritiske spørsmål rundt bruken av offentlige midler, noe som var interessant. Kommunens representant gjorde det klart allerede i samme artikkel at rådmannen ville undersøke saken nærmere. Det er bra og i tråd med de folkevalgtes forventninger. Rådmannens plan var å presentere redegjørelsen for Bærum Hovedutvalg for bistand og omsorg, der gatelaget sorterer budsjettmessig og får sine midler.

Før saken kom så langt ble den imidlertid kuppet av MDGs representant, som ba ordfører om en redegjørelse i formannskapet og ble sitert i flere medier på at Stabæk Fotballs svar til Josimar var «lite betryggende». Siden rådmannen allerede var i gang med å undersøke saken kan ikke motivet for MDGs initiativ være annet enn å profilere seg selv og forsøke å slå partipolitisk mynt på saken. Det er det undertegnedes kritikk av MDG i denne saken handler om. Alle partier i Bærum er enige om at offentlige midler ikke skal misbrukes og at kritikkverdige forhold skal undersøkes. Det er ikke et spørsmål som er gjenstand for partipolitisk uenighet, slik MDG forsøker å fremstille det.

Konsekvensen av MDGs fremgangsmåte var utstrakt omtale av saken i riksdekkende medier. Både TV 2 og NRK Dagsrevyen rapporterte at Stabæk Fotball var under «granskning» og antydet misligheter med bruk av offentlige midler. Dette har naturlig nok vært en belastning for klubben, og ikke minst for brukerne og de frivillige som er tilknyttet Stabæks gatelag.​

Dersom rådmannen hadde fått legge frem sin redegjørelse for ansvarlig hovedutvalg på ordinært vis, ville Bærums folkevalgte fått muligheten til å sette seg inn i saken før behandling. Det ville gitt både rådmannen og Stabæk Fotball anledning til å utdype og forklare eventuelle uklarheter, og gitt politikerne muligheten til å få svar på alle spørsmål både Josimar og de selv måtte ha. Det ville gitt en saksbehandling der alle fakta kunne kommet på bordet, slik det bør i politisk arbeid. I stedet fikk vi en uverdig seanse i formannskapet der flere folkevalgte for åpen mikrofon karakteriserte innholdet i et notat de ikke hadde lest. Josimar, som jeg antar ønsket svar på sine spørsmål, kan umulig ha vært fornøyde med et slikt sirkus.​

Det er trist at TV 2 velger å publisere en kommentar basert på manglende forståelse for sakens innhold, og at kommentaren gis en språklig innpakning som ikke er en rikskringkaster verdig. Journalist Berntsen er velkommen til Nadderud for å hilse på gatelagets spillere, støtteapparat og de mange frivillige bidragsyterne. Da kan han også få mer informasjon om de fantastiske resultatene tiltaket kan vise til etter fem års drift, og sikkert få lese Stabæk Fotballs regnskaper dersom det skulle være av interesse.​