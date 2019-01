KrF-topp krever at Siv og Erna får orden i Frp-rekkene

– Det er vanskelig å forholde seg til at vi skal regjere med Frp. Utspillet er et eksempel, og det er ikke et enkeltstående tilfelle som er provoserende. Jeg har fire barn og ble provosert. Noen er tydeligvis gode firebarnsmødre, mens andre er dårlige firebarnsmødre. Det er så langt som mulig fra det jeg står for, sa fylkesleder i Sogn og Fjordane Beate Bondevik Lie onsdag.

– Det er et godt eksempel på hvorfor dette blir vanskelig. Det er flere utspill som er langt over grensen fra Frp-politikeren. Man må reagere og samtidig skal vi være i samme regjering, fortsetter fylkeslederen.

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug synes utspillet fra Amundsen er vanskelig å forholde seg til.

– Det er langt utenfor det jeg synes er akseptabelt og et helt uspiselig forslag. Det synliggjør distansen mellom oss og Frp mer enn noe annet, selv om jeg har oppfattet at dette ikke har fått veldig bred støtte i partiet, sier hun.

Munnkurv

Etter utspillet til Per-Willy Amundsen, vet TV 2 at stortingsgruppen til Frp fikk epost fra forhandlingsdelegasjonen. I eposten var det klar beskjed om at det ikke skulle komme flere utspill før forhandlingene var over.

Amundsen har ikke besvart TV 2 sin henvendelse torsdag. Han sitter i landsstyret som skal stemme for eller imot plattformen torsdag ettermiddag.