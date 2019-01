Ungdommene får hakeslepp når de ser den nye kjellerstuen

Dette prosjektet er en ønskedrøm for Tid for hjem. Et ganske tomt rom i en sokkeletasje, rommet er i bra stand og har tre gode vinduer.

Det morsomme er at tre ungdommer skal ha dette rommet som sitt sosiale tilholdssted, og det er ungdommene selv som får komme med ønsker om hvordan rommet skal bli.

De ønsker seg farger og ulike soner for forskjellige aktiviteter, og det skal de få!

Designers plan

Designer Astrid blir valgt til dette prosjektet for hennes sans for farger og lek er akkurat det vi trenger.

Hennes tanker er at her må være gulvplass til å boltre seg på, pult til å sitte med lekser eller hobbyaktiviteter, en trivelig krok for nære samtaler eller å kose seg med bok og laptop, samt en sosial avdeling der tv, tv-spill og film kan glede flere på en gang. Ingenting skal være hvitt og kjedelig og her skal det være myke tekstiler i fleng.

Arbeidet

Noen vegger blir gipset og sparklet, andre blir bare sparklet og klargjort for maling. Gulvet blir fjernet og klargjort for vegg til veggteppe.

Den gamle peisen blir revet, og elektrisk arbeid gjort slik at vi kan få godt med stikkontakter og nye lyspunkter i taket. Herfra og ut er det bare moro.

Fargeskjema

Alt i rommet skal handle om ulike blågrønne nyanser. Vegger, tak, hyller, møbler, gulvteppe og tekstiler. Malingsfargene i rommet er Evening Green, Soft Teal og Dark Teal. Noen av disse fargene er relativt fargesterke, men selv om også taket males virker ikke rommet mørkt av den grunn.

Alt annet interiør er nøye utvalgt for å matche disse fargene.

Kosekroken

Astrid vil at vi skal bygge en slags gammeldags sovealkove, altså en innebygget seng eller benk – kall det hva du vil. Denne skal plasseres langs veggen der inngangsdøren er, og fronten skal gå på skrå slik at vi får en spennende vinkel både i rommet og inne i alkoven.

FARGEPALETT: Nøye utvalgte blå og grønne farger.

Andreas bygger hele konstruksjonen i kraftige kryssfinerplater av poppel. Poppel er fint å jobbe med da det er lett i vekt, fint å skru sammen, og har en overflate som egner seg godt for maling.

Inne i alkoven skal alt polstres med tekstil. Bunn, vegger og tak. Vi sager til platemateriale som vi trekker med platevatt før vi trekker dem med tekstil. I bunnen har vi laget skumgummimadrasser på mål som også får tekstiltrekk.