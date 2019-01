– Brutale drapsvideoer sprer seg blant ungdom

På sine Facebook-sider torsdag formiddag kommer politidistriktet med en advarsel til elever og deres foreldre:

«Denne uka har vi sett en stor spredning av svært grove videoer på sosiale medier som viser drap. Dette er straffbart og ikke minst etisk forkastelig. Ta en prat med ungdommen din, og slett videoene!»

– Brutalt innhold

Richard Merlid jobber med forebyggende arbeid ved Molde politistasjon.

Han sier til TV 2 at de er bekymret over den voldsomme spredningen av det han omtaler som særdeles grove videoer av ulike drap og voldshandlinger.

– Dette er etisk forkastelig, og det er straffbart å spre dette. Innholdet er så grovt, og det er enda mer brutalt for så unge mennesker å se slikt innhold, sier Merlid.

Samfunnsproblem

Han sier at dette har vært et problem lenge, men at de har sett en særlig utvikling den siste tiden.

– Spredning av bilder og videoer er et kjempeproblem og det vil sannsynligvis bare øke. Hverdagen til ungdom på sosiale medier er til tider brutal, og de sprer innhold til hverandre som er straffbart, sier Merlid til TV 2.

Politibetjenten omtaler utfordringen som et samfunnsproblem.

INNLEGG: Dette innlegget ble publisert på Møre og Romsdal politidistrikt sine Facebook-sider torsdag formiddag. Foto: Skjermdump / Facebook

– Ungdommene vet innerst inne at det er straffbart å dele slike videoer, men dessverre så føler de en spenning og en anerkjennelse ved å dele slikt innhold. Det er en iboende nysgjerrighet hos folk, men så vet de ikke hvor brutalt det er, sier han.

– Hvor farlig er det for ungdom å se slike brutale videoer?

– Uansett alder eller yrkesgruppe så er innholdet så rystende at det er ubehagelig og vondt for alle å se på dette, sier Merlid.

– Farlig utvikling

Krisepsykolog Atle Dyregrov sier til TV 2 at han synes det er veldig skremmende at barn og ungdom ser og deler de brutale drapsvideoene.

– Det er ofte slik at det spektakulære tiltrekker, men det er helt klart en farlig utvikling, sier han.

Dyregrov sier de ikke har oversikt over konsekvensene av å se på slike videoer, men at det har mye med mengde å gjøre.

– Å se en slik video én gang kan sette en støkk i deg, men det er først hvis ungdommen begynner å se på det jevnlig at det kan få store konsekvenser, sier krisepsykologen.

Han sier det særlig er sårbare ungdom som er utsatt, og at disse i verste fall kan utvikle posttraumatisk stressyndrom (PTSD).