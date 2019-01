Bikkjekald helg i vente – her blir det kaldest

Mange våknet opp til kalde og sure temperaturer torsdag. I Oslo og på Rygge var det ni minusgrader, mens Gardermoen hadde minus 13.

De aller kaldeste stedene i landet var Tynset i Hedmark med 27 minusgrader, 26,1 minus i Storforshei i Nordland og 23,8 minus på Rena i Hedmark.

Dette er imidlertid bare en forsmak på hva vi har i vente i helgen.

Ned mot 16 minus

Både StormGeo og Meteorologisk Institutt melder at det kan bli godt over ti minus flere steder. Den kaldeste dagen blir søndag, der meteorologene varsler mellom åtte og 13 kuldegrader i Oslo på dagtid.

– Det er allerede kaldt Østafjells torsdag formiddag. Nordavinden holder fram inn mot helgen og kombinert med klarvær gjør dette at vi kan få se temperaturer på mellom ti og tolv kuldegrader i Oslo-området, og dette vil fortsette mandag, sier vakthavnede meteorolog i StormGeo, Beathe Tveita til TV 2.

Søndag kveld og natt til mandag kan det bli hele 16 minusgrader i Oslo, ifølge Yr.no.

– Det kan bli enda kaldere i indre Østlandet der man kan få nattetemperaturer på ned mot 30 minusgrader i de typiske «kuldehølene». Temperaturene på dagtid vil kunne ligge på ned mot 15 minusgrader enkelte steder.

Lengre kuldeperiode

Det var minusgrader i hele landet torsdag morgen, med unntak av helt ytre kyststrøk fra Agder til Stadt, der temperaturen lå like over null grader.

Nordavinden gjør at det fortsatt vil holde seg kaldt i helgen, men i løpet av søndag snur vinden på Vestlandet, noe som kan føre til noe stigende temperaturer her.

– Dette gir litt nedbør i Hordaland og Sogn og Fjordane, og denne nedbøren trekker innover Trøndelag og Agder tirsdag. Da stiger temperaturene litt over hele Sør-Norge. Likevel vil det fortsatt være rundt fem minusgrader i Oslo tirsdag og onsdag, sier meteorologen.

Pausen fra den verste kulden blir imidlertid kortvarig. Fra midten av neste uke kan man nok en gang vente seg noen dager temperaturer på under 10 grader.

– Da blir det kaldere i hele Sør-Norge, men nå får også Trøndelag det skikkelig kaldt, fastslår Tveita.

Det kalde været kan også vedvare enda lenger. Lantidsmeteorolog Frode Korneliussen uttalte i forrige uke at hans prognoser tilsier at det kan holde seg kaldt et stykke inn i februar.

