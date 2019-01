Eirik Jensen: – Jeg føler meg dolket i ryggen

– Jeg håper dere forstår at jeg ikke ville satt hele min karriere, ettermæle og liv på spill for det som jeg er beskyldt for i denne saken, sa Eirik Jensen i sin sluttkommentar i retten.

Den tidligere polititoppen forsøkte å overbevise juryen om at han er uskyldig i korrupsjon.

– Jeg føler meg dolket i rygget. Det er en tung følelse, fortsatte Jensen.

Han tok deretter et oppgjør med Gjermund Cappelen, som har vært Spesialenhetens aller viktigste kilde i etterforskningen.

– Det jeg kanskje ikke regnet like mye med er at Cappelen er kynisk. Han er beregnende og i tillegg også en intelligent person. Som menneske så kan det bety trøbbel. Spesielt når uforutsette slår til. Denne saken er en uforutsett hendelse, sa Jensen.

– Jeg håper retten har forstått hvor mye denne politijobben betyr for meg. Det er snakk om småpenger. Retten får ta den beslutningen dere finner riktig. Takk for oppmerksomheten, avsluttet den korrupsjonstiltalte eks-politimannen.

​Ba om frifinnelse

Forsvaret ba om full frifinnelse for den korrupsjonstiltalte tidligere polititoppen.​

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, brukte siste del av sluttprosedyren til å bore i den tidligere polititoppens privatøkonomi.

Spesialenheten mener Jensen har hatt et overforbruk på 1,9 millioner, og i tillegg mener de at Jensen har latt narkobaron Gjermund Cappelen betalte håndverkerarbeid hjemme hos Jensen.

Et sentralt punkt i saken er det oppussede badet til Eirik Jensen. Spesialenheten mener Cappelen betalte håndverkerne svart. Det bestrider Elden, og mener at mangel på kvitteringer ikke er bevis for korrupsjon.

– Det er mange som ikke løper etter håndverkere for å få regningen, men det betyr ikke at man er korrupt av den grunn, sa Elden i sin sluttprosedyre.

Forsvaret mener Spesialenheten for politisaker har bygget saken mot Jensen delvis på det de anser som konspirasjoner.

– Må ha visst at Cappelen var kriminell

Den narkotikadømte hasjbaronen Gjermund Cappelen er Spesialenhetens viktigste vitne. I sin prosedyre gjentok forsvaret flere ganger at de mener det ikke finnes bevis for at Jensen har hjulpet Cappelen med å importere hasj, eller at han har vært korrumpert.

Spesialenheten derimot slakter Eirik Jensens forklaring om at han ikke visste at Gjermund Cappelen var kriminell.

Spesialenheten mener han har kjent til Cappelens virksomhet allerede fra 1993, da Jensen skal ha vært involvert i et beslag mot Cappelen, og viser til omfattende dokumentasjon fra beslag i Jensens leilighet, og fra loggføring og notater fra Jensens politikarriere.