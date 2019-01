Hendelsen er filmet fra flere hold, og videoene sirkulerer på sosiale medier.

Politiet bekrefter at de har mottatt en rekke videoer av hendelsen, der flere av dem viser slag og spark.

I videoene som TV 2 har sett, er et titall personer deltagende i voldshandlingene der en Kiwi-ansatt på et tidspunkt blir holdt nede på bakken mens en ung person slår ham gjentatte ganger i overkroppen.

Sikkerhetssjef Andreas Wormdahl i Kiwi forteller at hendelsen oppstod i forbindelse med et frikvarter på Nordberg ungdomsskole.

– Vi har en avtale med skolen om å regulere trafikken inn og ut av butikken, men så er det et fåtall elever som ikke har innrettet seg etter dette, sier Wormdahl til TV 2.

De misfornøyde elevene skal ha veltet noen søppelbøtter utenfor butikken. Også en ansatt ved skolen var til stede under opptrinnet.

– Det oppsto aggressiv stemning og noe håndgemeng. Tumultene startet inne og beveget seg ut av butikken, sier Wormdahl.

Ingen personalsak

Kiwi sine egne overvåkingsbilder viser den delen av slåsskampen som skjedde innendørs, og sikkerhetssjefen opplyser at forholdet er anmeldt også fra deres side.

Ungdomsskoleelevene er i første omgang utestengt fra butikken i to uker. Videre vil Kiwi be om et samarbeidsmøte med foreldreutvalget og elevrådet ved skolen, samt representanter fra politiet.

– Hvordan følger dere opp de ansatte?

– De følges opp internt. De har ingen fysiske skader, og det går bra med dem, sier Wormdahl.

Kan dette få konsekvenser i form av en personalsak?

– Nei, det har ikke vært noe tema.

Politiet etterforsker

Avsnittsleder Johan Benitez ved ungdomsavsnittet i Oslo politidistrikt forteller at de har vært på stedet både onsdag og torsdag, og at saken etterforskes.

– Vi kan ikke si noe særlig på nåværende tidspunkt på grunn av den pågående etterforskningen, sier Benitez.

Politiet har mottatt flere videoer i saken. Videoene de har mottatt torsdag viser at voldsbruken har vært noe grovere enn de tidligere antok.

Rektor Lise Byom-Nilssen ved Nordberg skole ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

«Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover info som er sendt foresatte i går. Politiet håndterer saken, og vi følger selvsagt opp internt i forhold til våre elever og foresatte», skriver hun i en tekstmelding.