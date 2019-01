Higuaín blir Chelsea-spiss

Maurizio Sarri håper han har funnet løsningen på spissproblemet i Chelsea.

Torsdag bekrefter den italienske manageren på en pressekonferanse at Gonzalo Higuaín (31) kommer til å bytte ut AC Milano med blåtrøyene fra London.

Overgangen er bare timer unna en offisiell bekreftelse, opplyser Chelsea-manageren.

– Jeg håper han kommer til å score for oss. Han har hatt det vanskelig den siste tiden, men jeg håper vi kan få ham tilbake i sin beste form, sier han på pressekonferansen før returoppgjøret i Ligacup-semifinalen.

Higuaín kommer imidlertid ikke til å bli registrert i tide til kampen mot Tottenham, som vant den første kampen på Wembley 1-0. Returkampen går torsdag kveld.

Gjenforening

Argentineren har vært utlånt fra Juventus til AC Milan siden sommeren, og nå overtar Chelsea lånet ut sesongen. Det meldes samtidig om at låneavtalen kan utvides også til neste sesong dersom visse kriterier blir oppfylt.

Dermed gjenforenes Higuaín og Sarri, som jobbet sammen med stor sukess i Napoli.

Higuaín kommer til Chelsea etter å ha skuffet i Milano. Kun åtte scoringer på 22 kamper er fasit for en målscorer som har vært regnet som en av de giftigste i verden.

Toppen kom i 2015/2016 for den tidligere Real Madrid-storscoreren da han under Sarris ledelse i Napoli banket inn vanvittige 36 mål på 35 kamper. Det resulterte i et salg til Juventus, hvor han scoret henholdsvis 24 og 16 mål på to sesonger for den gamle dame før låneovergangen til Milan.

Det synkende målsnittet, samt den høye alderen, gjør at mange har uttrykt skepsis for om Higuaín er rett mann for Chelsea. Også ledelsen i klubben har vært tvilende til 31-åringen. Allerede i sommer var Higuaín ønsket som en del av det nye Chelsea under Sarri, men klubben var skeptisk. Det var også noe Higuaín bekreftet selv da han ble klar for AC Milan.

– Jeg har mye respekt for Sarri, men han var den eneste i Chelsea som ønsket meg. Her i Milan ønsket alle meg. Det er grunnen til at jeg valgte Milan, sa Higuaín ifølge ESPN.

– Kan være bra for Hazard

Nå har imidlertid Sarri fått viljen sin.

– Vi vet at Sarri har hatt veldig lyst på Higuaín. De har jobbet sammen i Napoli, og Higuaín elsker å spille for Sarri. At de to gjenforenes tror jeg kan være positivt. Han kjenner systemet til Sarri. Det tror jeg kan være bra. Han kan også være et oppspillspunkt for spillere som Eden Hazard, sier TV 2s fotballblogger Mina Finstad Berg, som deler optimisme med kollega Simen Stamsø-Møller.