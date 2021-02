2021 har startet med mange kuldegrader over store deler av landet. Vi har skikkelig vinter, det merkes også hos mange bileiere.

For mange med bensin- og dieselbil handler det gjerne om flatt batteri og startproblemer. For de som har elbil, merkes kulden svært godt på hvor langt bilene kan gå mellom hver lading.

Problemet her er at elbiler mister rekkevidde når det blir kaldere. Batteriene får redusert kapasitet. Dessuten trenger de som sitter inne i bilen gjerne mer varme. Det trekker også ekstra strøm. Dermed oppfører bilene seg annerledes enn det man er vant til – og det kan ende med full stans.

Over 76.000 nye eiere

– Dette et nok et problem som i hovedsak rammer de som ikke har mye erfaring med å eie og bruke en elbil. Bare i fjor ble det solgt over 76.000 nye elbiler her til lands. Mange av eierne har nok høyst begrensede erfaringer med elbil i kulde og vinter. Derfor er det lurt å sette seg litt inn i hvordan dette fungerer, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han fortsetter:

– Min erfaring er at de fleste elbileiere ganske kjapt lærer seg bilen godt å kjenne. Og her er dette med rekkevidde naturligvis svært viktig. Man lærer seg å vurdere hvor langt man egentlig kommer, med den rekkevidden displayet i bilen viser. Her er det noen ting man kan påvirke selv, som kjørestil og bruk av strømkilder inne i bilen. Og så er det topografi og ikke minst temperatur. Det siste må man nødvendigvis ha litt erfaring med, før man vet helt hvordan det slår ut, sier Benny som selv er elbileier.

Audi e-tron var Norges mest solgte elbil i 2020. Det betyr også at mange e-tron-eiere nå er i gang med sin første vinter.

Har fort et stort problem

– Men betyr kulde nødvendigvis redusert rekkevidde?

– Det enkle og klare svaret på det er ja. Alle elbiler går kortere når det er kaldt. Noen er bedre enn andre, men ingen klarer å komme unna de fysiske lovene. Særlig i starten av elbilbølgen, var det mange som fikk seg et lite sjokk tidlig på vinteren. De var vant til "sommer-rekkevidde", nå kunne rekkevidden bli nesten halvert. Det var endel elbileiere som følte seg direkte lurt den gangen. For dette var kanskje ikke noe mange av selgerne snakket altfor høyt om heller, sier Benny.

Han peker også på at at det er større fare for uforutsette hendelser på vinteren, ting som gjerne skaper kø.

– Det kan være ganske uskyldige ting, som vogntog som kjører seg fast eller havner i grøfta, eller mindre kollisjoner mellom personbiler. Men dette skaper ofte lange køer og dermed forsinkelser. Hvis du da sitter i elbilen din og har beregnet veldig stramt i forhold til hvor langt du skal og gjenstående rekkevidde, har du fort et stort problem. Her bør du ta høyde for at ikke alt nødvendigvis går på skinner. "Lad når du kan, ikke bare når du må" – det synes jeg er et godt prinsipp, særlig på vinteren, sier Benny.

Ofte halvering

At rekkevidden blir dårligere, har flere årsaker. For det første har et nedkjølt batteri mindre kapasitet. For det andre bruker man mer energi i form av varmeapparat, varmeseter, rattvarme, varme i speil og bakrute, samt mer lys. På toppen av det hele økes rullemotstanden på vinterføre, enten det er snø eller slaps.

I sum utgjør dette i en stor forskjell. Ofte halveres rekkevidden på vinterdager. Det som på sommeren går med god margin i forhold til rekkevidde, kan på vinterstid bli en kamp mot både kilometre og rekkeviddeangst.

Tesla Model S var den første elbilen som kom med firehjulstrekk. Gjett om det har vært populært i Norge!

Dette er rådene som tar deg lengre:

1. Forvarm bilen mens du lader. Da bruker du ikke batterikapasitet til oppvarming, mens du kjører. Samtidig som du har en varm og isfri bil når du starter turen.

2. Parker inne når du har muligheten. For eksempel i et parkeringshus. Her er det ofte noen varmegrader, selv om det det er kuldegrader ute. Det betyr varmere batteri, med mer kapasitet og isfri bil.

3. Reduser kupétemperaturen. Ta på litt ekstra tøy og senk temperaturen inne i bilen. Bruk varmesete og rattvarme, framfor bilens varmeapparat. Det sparer du strøm på.

4. Ha nok luft i dekkene. Dekktrykket kan synke noe i kaldt vær. Lite luft gir økt rullemortstand og kortere rekkevidde.

På vinteren kan det være ekstra lurt å lade elbilen ofte.

5. Sett elbilen på lading så ofte du kan. Da opprettholder du driftstemperaturen på batteriet. Et batteri tar lettest og raskest imot lading når kapasiteten er mellom 20 og 80 prosent. La varmeapparatet være på når du hurtiglader. 2000 kW er ikke så mye da, men er mye når du kjører, og tærer på bilens batteri.

6. Tenk regenerering. Bruk aktivt regenererings-funksjonen i nedoverbakker og så ofte du kan ellers. Slipp gasspedalen og la bilen trille. Et bevisst forhold til dette kan øke rekkevidden med 10 – 15 prosent.

7. Senk farten. Økt fart gir økt luftmotstand, som igjen betyr høyere energiforbruk. Luftmotstanden mer enn dobler seg om man øker hastigheten fra 70 til 100 km/t.

Følger du disse enkle rådene er sannsynligheten stor for at du kommer litt lenger med elbilen, selv om det er vinter og kulde.

