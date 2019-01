AMK tvilte på om moren drev hjertekompresjon på datteren

Det kom frem da under ankesaken mot kvinnen som er tiltalt for mishandling etter at datteren Angelica (13) døde av avmagring nyttårsaften 2015.

Etter å ha forklart seg i to dager om hva som skjedde den fatale dagen, har moren nå bedt om å få slippe å være til stede i retten.

– Det har vært en forespørsel som vi har snakket om på bakrommet med administrator og bakrommet forøvrig, forteller morens forsvarer, Aasmund Olav Sandland.

– Litt av bakgrunnen er at det torsdag og fredag vil bli ganske belastende med bilder som også er belastende for tilhørere og også for retten, vil jeg tro.

Desperat nødsamtale

Torsdag ble den dramatiske telefonsamtalen, der moren til Angelica ringer til nødtelefonen, avspilt i retten.

Moren forklarte onsdag i retten at datteren plutselig fikk problemer på nyttårsaften, at hun satte noe appelsinjuice i halsen.

I opptaket hører vi moren når hun desperat ber om hjelp til datteren sin.

– Vi trenger øyeblikkelig hjelp her, det er en jente på 13 år som har spist for lite. Jeg har prøvd å få i henne mat forgjeves og vi må ha øyeblikkelig hjelp."

– Men hva er følgene av ut hun har spist for lite?

– Hun er veldig dårlig, svimmel.

– Hun er veldig dårlig, vi må ha hjelp øyeblikkelig!

– Du skal få hjelp.. men vi må roe det ned litt her.

– Er det en jente med anoreksi?

– Ja, ja ja. det er det.

– Kjenner du henne godt?

– Hun er datteren min, jeg har ikke tid lenger, hun blir borte!

Etterhvert hører vi hvordan operatøren spør om jenta puster, at moren først sier at jenta puster og beveger munnen, men så ikke ser ut til å puste. Operatøren ber da moren om å foreta hjertekompresjoner. Vi hører også dramatikken som utspiller seg når ambulansen sliter med å finne fram til hytta der de befinner seg.

Uenighet om dødstidspunkt

Et av aktor Arne Ingvald Dymbes sentrale spørsmål er om jenta egentlig allerede var død da alt dette utspant seg. Rettsmedisinerne mente under tingrettsbehandlingen at hun kunne ha vært død i 6-12 timer.

Også noen av ambulansefolkene og en lege som vitnet i retten i dag, mente jenta kunne se ut som om hun hadde vært død en stund.

– Jeg syntes der og da at hun bar preg av å ha ligget død en stund, forklarte luftambulanselegen som kom til stedet.

– Moren fortalte hun mente hun hadde hørt lyder fra datteren, men at hun hadde funnet henne livløs i senga.

Mens en av ambulansemedarbeiderne er uenig. Han mener flekkene som ble observert på kroppen til Angelica lignet flekker han hadde sett på andre som hadde dårlig blodsirkulasjon.