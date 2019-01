Den norske landslagsspilleren har slitt med skader og mangel på spilletid siden overgangen fra Basel i sommer. Onsdag fikk han en sjelden sjanse fra start da Southampton tok imot Championship-laget Derby hjemme på St. Mary's.

Elyounoussi spilte en viktig rolle i Southamptons første mål, men det var ikke nok til å overbevise egne fans.

Nordmannen fikk hard medfart i kommentarfeltene på klubbens Facebook-side etter kampen, og flere fans virker nå å ha gitt opp nordmannen.

«Elyounoussi er pinlig. Vanskelig å se for seg at klubben fulgte han i flere år», skriver en supporter i kommentarfeltet på klubbens egen Facebook-side. Flere andre slengte seg på. Mye av kritikken går på at han ikke takler fysikken i Premier League og at han mister ballen for mye.

– Det er noe de er nødt til å tåle

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg mener kritikken er noe Moi må tåle.

– Det er selvfølgelig ikke noe gøy for Moi å få sånne tilbakemeldinger. Samtidig har kritikk og hets i sosiale medier blitt en del av fotballspilleres hverdag. Det er noe de er nødt til å tåle.

Eksperten trekker fram skadetrøbbel, mangel på spilletid og trenerbytte som årsaker til at ting har gått trått for Moi i Premier League. Elyounoussi har fått lite spilletid etter at østerrikske Hasenhüttl tok over managerstolen etter Mark Hughes

Finstad Berg tror ikke hetsen på sosiale medier påvirker klubbledelsen i deres syn på Moi.

– Man må jo tro at ledelsen i Southampton er mer profesjonelle enn som så. Hvis de ønsker å satse på Elyounoussi, og å gi han tid tror jeg ikke noen sure kommentarer forandrer den meningen. Men Moi er nødt til å vise at han faktisk kan få det til i Premier League. Han har vært der et halvt år, de brukte mye penger på han og han er nødt til å gripe de sjansene han får. Det gjorde han ikke i stor nok grad i går.

– Hadde du trodd han skulle gjort det bedre?

– Ja, det trodde jeg faktisk. Skadene han fikk var veldig ubeleilige, og det er klart at det er en stor overgang å gå fra Basel til Premier League. Jeg hadde egentlig trodd han hadde passet inn i et lag som Southampton, og spesielt hadde jeg troa på at han skulle lykkes under Hasenhüttl . Men det er fortsatt ikke for sent, han har vært der et halvt år og dette kan fortsatt ordne seg.