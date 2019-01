I år er det 25 år siden Trine Rein slo gjennom som artist. Da passer det ekstra godt og bli hyllet på Kjærnes gård i Hver gang vi møtes på TV 2.

Suksess

Trine Rein kom som en kule inn i norsk musikkliv i 1993 og har solgt over en million plater.

Den norske artisten slo gjennom med debutalbumet «Finders, Keepers» og ble utnevnt som årets nykommer i 1993 under utdelingen av Spellemannprisen.

Mareritt på TV

Året etter, i forbindelse med OL på Lillehammer, opplevde hun derimot sitt livs mareritt under en opptreden på TV.

– Jeg hadde vært med på en vinterturné i lave temperaturer og hadde spilt en konsert på Hønefoss rett før det skjedde. Jeg stod ute i 15 minusgrader, som førte til at det gikk utover stemmen, sier hun til TV 2.

SPELLEMANNPRIS: Trine Rein får pris som årets nykommer, Lillehammer, 1993. Foto: Aleksander Nordahl, Scanpix.

Stemme sprakk under direktesending på TV

Med denne opptakten til OL-programmet «Vindu mot Lillehammer», skulle det gå ille for artisten.

– Jeg var debutant og hadde alt å vise. Da jeg kom inn på det som var en av mine første live-sendinger på TV, ga jeg alt under generalprøven. Jeg sang «Stay with me baby» og mistet stemmen under direktesendingen. Det var grusomt, forteller Trine Rein.

Sissel Kyrkjebø

Etter denne episoden trodde artisten at hun hadde ødelagt stemmen for alltid, 24 år gammel.

Hele livet hennes var bygget rundt det å skulle synge. Den unge artisten fikk heldigvis hjelp og etterhvert gjenvant hun sin stemmeprakt.

– Etter dette var jeg langt nede og deprimert, men heldigvis traff jeg Sissel Kyrkjebø på et arrangement. Av Sissel fikk jeg kontakt med hennes sangpedagog i København. Da fikk jeg hjelp til å bygge opp stemmen min igjen, forteller hun.

Gjennombrudd i Japan

Livet snudde og hun løste problemet uten kirurgiske inngrep. Like etterpå fikk hun sitt store gjennombrudd i Japan, hvor nesten to tredeler av totalt ca. 600 000 eksemplarer av det første albumet ble solgt.

Senere reiste hun til USA og forsøkte å leve av musikken der. Under oppholdet arbeidet hun en tid som limousinsjåfør for å få endene til å møtes, men reiste siden tilbake til Norge.

STØTTER HVERANDRE: Lars Monsen mottar pris på Gullruten for beste dokusåpe. Her med kona Trine Rein. Foto: Marit Hommedal, Scanpix

Kjæreste med Lars Monsen

Trine Rein traff Lars Monsen i 2008 og paret har vært sammen i 11 år. De har støttet hverandres karrièrer, og friluftsmannen dukker også opp i Hver gang vi møtes.

– Lars er en NRK-mann, så jeg måtte overtale ham til å stille opp, men jeg klarte å overtale. Lars er min største fan når det gjelder konserter og kommer så ofte han kan på mine konserter, avslutter Trine Rein.

