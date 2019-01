Hvorfor i huleste gjør ikke EU mer for å hjelpe Theresa May?

Mange twitrer og spør hvorfor EU ikke har vært villig til å gi mer til britene i forhandlingene. Det enkle svaret er at EU ser Storbritannia som en ektefelle som forlater dem. Ikke omvendt.

Ingen ryggdekning

Det er selvfølgelig flere og mer kompliserte svar. Theresa May har siden sommeren 2016 vært en del av gjengen som møtes til toppmøter i Brussel, minst fire ganger i året.

Hun har imponert kollegene med stayer-evnen. Det er ikke noe nytt at en statsminister kommer til Brussel for å forhandle. EU er en evigvarende forhandling, enten det handler om euro, innvandring eller for eksempel Brexit.

Det som irriterer EU-toppene er at May gang på gang har kommet til Brussel, uten å ha en slags plan for hva hun kan få gjennom i Underhuset. Det har revet ned troverdigheten hennes. Hun har ikke vært god på det politiske mellom-menneskelige spillet på hjemmebane.

Høyt plasserte EU-funksjonærer i Brussel hvisker i ørene på journalister at de har bedre kontakt med Labour-leder Jeremy Corbyn enn hun har. Han har ikke en gang mobiltelefon-nummeret hennes, hvisker kildene sjokkert videre.

– Generøs avtale

EUs forhandlere mener at skilsmisseavtalen er svært generøs. Jo nærmere klippen Brexit kommer, jo større sannsynlighet er det for at flere britiske parlamentsmedlemmer innser det, er EUs taktikk.

Overgangsperioden betyr to år med fulle rettigheter i EU, dog uten politisk representasjon. Ikke noe annet ikke-medlemsland er i dag i nærheten av å kunne få en slik avtale, understreker kilder i EU. Denne avtalen kan underskrives selv på 29.mars, og kaos-Brexit kan avlyses.

Kan bli utsettelse

De siste dagene har EU jobbet med å finne praktiske og juridiske løsninger på en utsettelse av Brexit-datoen. Det er valg på nytt Europaparlament i mai. Britenes 73 plasser er allerede fordelt på andre land, og noen er holdt av til eventuelle nye medlemsland.

I første omgang er det snakk om en utsettelse til første uka i juli, da det nye parlamentet trer sammen. Noen antyder nå at utsettelsen kan vare helt til utgangen av året. EU-domstolen avgjorde før jul at Storbritannia kan be om utsettelse eller avlyse Brexit helt fram til 29.mars.

Både Tyskland og Frankrike har de siste dagene signalisert at de kan gå med på utsettelse. Og når de to landene er enige om noe i EU, blir det gjerne sånn. Men bare hvis britene enten skal avholde en ny folkeavstemning eller et nyvalg.

Te og dans

Foreløpig har alle EU-landene holdt seg til «talepunktene» om at den omstridte nødløsningen for irske-grensen ikke kan reforhandles. Britene vil ha en tidsavgrensning, som er juridisk bindende. EUs sjefforhandler Michel Barnier løsner imidlertid litt opp nå, og sier at hvis britene firer på sine absolutte krav, så kan også EU gjøre det. Men det er høyst uklart hvilke områder dette gjelder.