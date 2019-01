Jensens forsvarer: – Bevisene for korrupsjon er fraværende

Eirik Jensens forsvarere avslutter i dag sin prosedyre i ankesaken mot den korrupsjonstiltalte eks-politimannen.

Forsvaret vil i dag gå gjennom hele tidslinjen som er nedfelt i korrupsjonstiltalen.

Deres forsvar bygger i stor grad på å heve tvil rundt hasjbaronen Gjermund Cappelens troverdighet. Cappelen har vært påtalemyndighetens viktigste vitne i rettssaken.

Forsvarer Sidsel Katralen åpnet prosedyren med å vise til en operasjon i 1995, der politiet ifølge forsvaret ikke avdekket et samarbeid mellom de to partene.

– Det var ingen info om at de drev med narkotika sammen. Heller ikke her, noen bevis for narkotikavirksomhet, sier Katralen.

Jensens advokater Thomas Randby og Sidsel Katralen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Roald, Berit

Hun går deretter systematisk gjennom operasjoner Jensen har vært tilknyttet i perioden der påtalemyndigheten mener han har hjulpet Gjermund Cappelen med å importere hasj.

De mener de ikke finnes fellende bevis i noen av sakene.

– Han jobber med mange dyktige politimenn, og terskelen for å lure dem er høy, sier Katralen.

Hun hevder deretter overfor retten at det ikke er ført bevis som kan domfelle Jensen.

– Jensen var en politimann med mange jern i ilden. Det som er fraværende, er bevis verken fysisk eller psykisk for korrupsjon, sier Katralen.

Ba juryen svare nei

Advokat John Christian Elden innledet onsdag forsvarets redegjørelse for hvorfor de mener den tidligere polititoppen er uskyldig.

Elden anbefalte juryen å svare nei på de fire skyldsspørsmålene i saken mot Eirik Jensen.

– Spesialenheten har ikke ført bevis for at Jensen er skyldig, og de har knapt ført bevis for at Jensen har medvirket til noen som helst av innførslene i tiltalen, sa Elden.

Jensen er tiltalt for korrupsjon, og for å ha hjulpet hasjbaronen Cappelen med å importere 13,9 tonn hasj til Norge. Han ble i tingretten dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Jensen og hans forsvarere hevder at Cappelen var en av politimannens viktigste informanter, en kilde han brukte aktivt for å få vite hva som rørte seg på innsiden av ulike kriminelle miljøer.

Ba juryen dømme Jensen

Spesialenheten for politisaker avsluttet onsdag prosedyren i ankesaken mot Jensen.

Hovedspørsmålene i saken går på om Eirik Jensen er skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport fra 2004 til 2013, og om han også har gjort seg skyldig i korrupsjon.

Aktor Guro Glærum Kleppe Foto: Berg-rusten, Ole

Gjennom halvannen dag har aktorene fra Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe og Jan Egil Presthus, oppsummert hele bevisførselen som er gjennomført i Borgarting lagmannsrett.