Ny metoo-reklame hylles og hates

​Reklamefilmen begynner med å vise en mann som ser seg selv i speilet. Deretter ser man flere menn i ulike aldere som følger med på mediedekningen av #metoo på TV.

– Er dette det beste en mann kan få? spør en stemme retorisk.

Deretter følger en montasje av bilder og lyd med seksuell trakassering, mobbing, kjønnsdiskriminering.

– Er det? spør stemmen.

Barberingsprodusentens 30 år gamle slagsord «The best a man can get» har nå blitt byttet ut med «The best a man can be».

Bildene fortsetter med blant annet TV-innslag av metoo-bevegelsen, kjønnsdiskriminering i film og vold blant unge gutter. Samtidig oppfordrer en stemme menn til å fremme en ny type positiv maskulinitet.

I skrivende stund har den to minutter lange videoen blitt sett over 16 millioner ganger på Youtube. Der har nesten 400 000 gitt videoen tommel opp, mens over 800 000 har gitt den tommel ned. Videoen har i tillegg blitt sett 5,4 millioner ganger på produsenten sin Facebook-side.

Barberingsprodusenten Gillette har blitt hyllet og hatet etter de lanserte reklamekampanjen sist søndag.

Reklamefilmen provoserer

So nice to see @Gillette jumping on the “men are horrible” campaign permeating mainstream media and Hollywood entertainment. I for one will never use your product again. https://t.co/uZf7v4sFKm — James Woods (@RealJamesWoods) 14. januar 2019

I kommentarfeltene på Facebook og på Youtube raser mange over at de opplever reklamefilmen som kjønnsdiskriminerende, skriver The Guardian. Kritikken går på at Gillette insinuerer at de fleste menn trakasserer og er voldelige og at reklamen er «kastrerende».

Skuespiller og Trump-supporter James Woods er en av de som som har tatt til ordet i debatten og anklager Gillette for at hoppe på bølgen om at menn er forferdelige. Han og mange andre kommenterer at de skal boikotte produsentens produkter.

Den høyrevridde avisen The American har også gått hardt ut mot reklamen og mener at den bygger på falske prinsipper.

– Menn er det ville kjønnet og det rettferdiggjør deres grensesprengende atferd, skriver avisen.

Viktig for menneskeheten

This commercial isn’t anti-male. It’s pro-humanity. And it demonstrates that character can step up to change conditions. @Gillette pic.twitter.com/8xrP0kVmEW — Be A King (@BerniceKing) 15. januar 2019

I reklamevideoen ser man også menn som avbryter en slåsskamp mellom noen unge gutter og en mann som irettesetter en annen som sier noe seksuelt upassende til en kvinne på gaten.

– Vi tror på det beste hos menn: å si det riktige, å handle på den riktige måten. Noen gjør det allerede. Men noen er ikke nok, for guttene som ser på i dag er morgendagens mann, sies det i reklamefilmen.

Mange lovpriser dette budskapet og ser på det som et viktig bidrag til til metoo-debatten. En av de er Bernice King.

– Reklamen er ikke anti-mann. Den er pro-menneskeheten, skrev hun, som er datter av menneskerettighetsforkjemperen Martin Luther King, på Twitter.