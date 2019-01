De nærmeste dagene vil mange elbileiere gå på en rekkeviddesmell. Grunn: Flere dager med virkelig kulde.

Når gradestokken viser mange minusgrader, går rekkevidden til elbiler ned fordi batteriene blir påvirket av de lave temperaturene.

I tillegg kommer økt strømbruk inne i bilen. Varmeapparat, setevarme og varme i frontrute/bakrute. Alt dette trekker strøm. Og selv om mange elbileiere kler seg godt og holder forbruket på et minimum, går det likevel ut over rekkevidden.

Ikke mange utveier

Meteorologene melder om 15-16 minusgrader fra helgen mange steder i landet, og kulda vil holde seg noen dager.

– De siste årene har pågangen av telefoner økt på iskalde dager, fra elbileiere som har kjørt tomme for strøm på veien og trenger veihjelp, opplyser informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

For står man der med strømtom elbil, ja det er det ikke mange andre måter å komme seg videre på, enn på planet til en bergingsbil.

Mange trenger veihjelp fordi de ikke får start på bilen. For elbilene er det ofte litt annerledes. De trenger hjelp ute på veien, fordi de har gått tom for strøm. Foto: NAF.

Bli kjent med bilen

Det er særlig ferske elbilister som ringer forsikringsselskapet sitt for å be om bergingsbil når kulda virkelig setter inn.

– Norge er kanskje det landet i verden med de mest erfarne elbilkjørerne, og de har lært seg hvordan batterier og bil blir påvirket når det er vinter. Men er du ny i elbil, tar det litt tid å bli kjent med bilen. I første vintersesong kommer nedsatt rekkevidde når det er ekstra kaldt som en overraskelse på mange, sier Clementz.

Mye snø i veibanen påvirker også rekkevidden, fordi rullemotstanden øker. Dermed jobber elbilen tyngre, og bruker mer strøm.

En kald elbil trenger ekstra mye strøm. Det kan fort gi utfordringer...

Rekkeviddesmell

Veihjelp er inkludert i kaskoforsikringen hos de fleste forsikringsselskaper. Egenandelen ved redning er som regel på rundt 500 kroner.

– Tidligere var det bare bensin- og dieselbileiere som ringte oss og ba om assistanse på kalde dager. De trengte - og trenger - starthjelp for å få i gang bilen, gjerne hjemme i egen oppkjørsel. Det nye er at elbilene i større grad trenger hjelp ute i felten fordi elbileieren har gått på en rekkeviddesmell, sier informasjonssjefen i If.

