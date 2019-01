Se video av spurten i videovinduet øverst på siden!

Proffdebutant Carl Fredrik Hagen (27) var en fornøyd mann etter å ha sittet med i gruppen på 36 ryttere som kom sammen til mål på den kuperte tredje etappen i Tour Down Under.

God plassert nordmann

Den norske Lotto-Soudal-rytteren var likevel aldri med i kampen om seieren, men klokket inn på samme tid som etappevinner Peter Sagan i den stekende australske heten.

– Det var aldri superhardt, men aldri veldig rolig heller. Det var seigpining i finalen. Jeg hadde fri rolle i dag, så jeg prøvde å være smart, ligge langt fremme hele tiden for å unngå trekkspilleffekten i bakken og drikke nok. Det var lite å spurte med på slutten. Nedoverbakkespurt er ikke min greie, men jeg er fornøyd med å sitte i første gruppe, sier Hagen til TV 2.

27-åringen, som kom fra Joker-Icopal før sesongen, ligger på 36. plass sammenlagt og har kun 15 sekunder opp til sammenlagtleder Patrick Bevin. Det er likevel ikke snakk om å satse på noen plass høyt i sammendraget for Hagen. Lotto-Soudal-laget har nemlig ett hovedmål i Australia: Å få lagets nye storspurter, Caleb Ewan, til topps på de flate etappene.

– Hovedfokus er å hjelpe Caleb. Så jeg vet ikke om jeg skal spare beina i finalen i morgen siden det kommer en spurtetappe på lørdag, men vi tar det dag for dag. Sammendraget er ikke noe laget tenker på her nede. Kun seier med Caleb. Det fokuset har jeg også, sier Hagen.

Sagan - igjen

For Sagan ble utfallet på den tredje etappen til Uraidla det samme som i fjorårets utgave i rittet. Slovaken, som for første gang på tre år ikke er å se i regnbuetrøyen, slo Luis Leon Sanchez i spurten etter et meget godt innslag på de siste meterne. Seieren var likevel ikke nok for å ta over sammenlagtledelsen - den beholder Bevin med ett sekund.

– Jeg er veldig glad for at jeg vant, og jeg er takknemlig overfor lagkameratene mine. De gjorde en strålende jobb og tok vare på meg, holdt meg i front, som gjorde meg i stand til å spare mye energi til den siste runden. Så vant jeg, kun med liten margin, men jeg vant. Jeg er veldig fornøyd med det, sier Sagan.

Kristoffer Halvorsen, som ble nummer to på den innlagte spurtene underveis, trillet inn et godt stykke bak Sagan sammen med landsmann Daniel Hoelgaard.

Tre etapper gjenstår av Tour Down Under.