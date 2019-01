Rennet til minne for den avdøde langrennsløperen, skal gå av stabelen i Skofteruds hjembygd Slitu.

Det skal arrangeres av Slitu IL i samarbeid med Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond.

Vibeke Skofterud omkom som kjent i en vannskuterulykke i fjor sommer.

I en pressemelding forklarer Skofteruds bror, Tormod Skofterud, tanken bak minnerennet.

– Vi har – og har hatt – mange forespørsler angående forskjellig minnearrangement knyttet til Vibeke. Minnefondet har brukt litt tid på å vurdere ulike alternativer, men falt til slutt ned på at et familiearrangement i regi av hennes egen idrettsforening var det riktige valget. Gjennom dette minnerennet favner vi mange av verdiene Vibeke sto for. Samtidig lar vi folk få oppleve de flotte løypene og terrenget der hun trente seg opp til å bli en av verdens beste skiløpere.

Rennet vil både ha barne- og voksenklasse.

Overskuddet fra rennet går uavkortet til Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond til fremme for fysisk og psykisk helse.