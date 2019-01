På vinterføre sier det seg selv at det er viktig å være skodd etter forholdene. Ekstra viktig er det for de tunge kjøretøyene. Det gjelder både for deres egen sikkerhet – men også for å unngå ulykker som kan få svært farlige konsekvenser.

De siste årene har det vært svært mange episoder med utenlandske vogntog som har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

14 sommerdekk

Derfor har også Statens vegvesen ekstra fokus på å sjekke ekvipasjer på vei inn i Norge, for å kunne luke ut de som ikke har noe å gjøre på norske vinterveier.

Mandag denne uken stoppet kontrollørene på Svinesund i Østfold en italiensk transport. Det var tungt lastet – og det ble snart klart at alt ikke var som det skulle her:

Kollegaen som kom for å hente transporten som ble stoppet på #Svinesund mandag var heller ikke skodd for vinterføre. Han fikk gebyr for 18 underkjente dekk pluss gebyr for manglende kjetting. #kontroll #Østfold pic.twitter.com/mCXLmdupuF — Statens vegvesen (@VegvesenOst) 16. januar 2019

Det viste seg nemlig at vogntoget hadde 14 sommerdekk, det var for tungt lastet – og det hadde nesten ikke bremser på tilhengeren.

Sjekket vogntog på Svinesund – da skjedde dette

Sto enda verre til

Med andre: Ikke akkurat noe som burde slippes inn på norske vinterveier.

Sjåføren fikk da også gebyr for både overlast og dekkutrustning. Og det ble kjøreforbud.

For å hente lasten, rekvirerte eier av vogntoget et annet som onsdag ankom Svinesund. Men den redningsaksjonen ble snart avblåst.

Det viste seg nemlig at det sto enda verre til med "redningsvogntoget".

67 (!) sjåfører fikk kjøreforbud

Ekstra god titt på det neste?

Det var nemlig heller ikke skodd for vinterføre. Tvert imot: Her ble det gebyr for hele 18 (!) underkjente dekk. I tillegg manglende kjetting.

Dermed står det nå to vogntog bom fast på Svinesund.

Skal vi gjette at kontrollørene tar en ekstra god titt på det neste som kommer for å "berge"?

Slik forsøkte vogntog-sjåførene å lure seg inn i Norge

Kontrollørene var ikke særlig imponert over dekkutrustningen på vogntoget som kom for å "berge" førstemann... Foto: Statens vegvesen.

Se video: Slik jobber Vegvesenet ute i felten