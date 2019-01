Torbjørn Bergerud blir Norges nøkkelspiller

Det er to medaljekandidater som barker sammen i Boxen i Herning i kveld. Det kan være en semifinaleplass som står på spill for lagene, så alt ligger til rette for en skikkelig håndballfest.

Noen av verdens aller beste håndballspillere blir å se. Sju av dem fikk plass på min liste over verdens 50 beste spillere.

Danmark har selvsagt en fordel av å spille på hjemmebane. Men det kommer nok til å være noen tusen nordmenn blant de 15 000 på tribunene, så helt stille blir det ikke når Sander Sagosen setter ballen i mål.

Jeg har prøvd å sette opp et styrkeforhold mellom Norge og Danmark.



MÅLVAKTER:

Danmark: Niklas Landin og Jannick Green

Norge: Torbjørn Bergerud og Espen Christensen

Niklas Landin er VMs beste målvakt. 30-åringen har vært sterk denne sesongen og er stabil på et svært høyt nivå. Backes opp av Jannick Green, som har vært blant Bundesligas beste målvakter.

Torbjørn Bergerud er Norges førstevalg. Har vært ustabil etter overgangen til Flensburg-Handewitt, og har måttet slite en del på benken bak Benjamin Buric. Espen Christensen kan komme inn og stenge buret, men er heller ikke stabil på høyt nivå.

6-4 til Danmark

VENSTREVING:

Danmark: Casper Mortensen og Magnus Landin

Norge: Magnus Jøndal og Alexander Blonz

Casper Mortensen var toppscorer i Bundesliga forrige sesong, og er nå i Barcelona, mens Magnus Landin er viktig for THW Kiel. En sterk og målfarlig duo.

Magnus Jøndal er strålende bakover, og sikker når han får sjansen fra vingen. Deler på spilletiden i Flensburg-Handewitt med Sveriges andrevalg Hampus Wanne. Alexander Blonz er helt uprøvd på dette nivået. Kommer fra hjemlig 1. divisjon, og har aldri spilt mot målvakter på Niklas Landins nivå.

5-4 til Danmark

VENSTREBACK:

Danmark: Mikkel Hansen og Nikolaj Markussen

Norge: Gøran Johannessen og Espen Lie Hansen

Mikkel Hansen er en av verdens aller beste spillere. En matchvinner av de sjeldne. Danskene har også 212 cm høye Nikolaj Markussen, som har et vanvittig skudd dersom han får sine tre skritts tilløp.

Gøran Johannessen har slitt veldig med skader denne sesongen, men på sitt beste er han en duellspiller av beste merke. Espen Lie Hansen kan variere fra det helt store til det håpløse, men på sitt beste kan han prestere i ypperste verdensklasse.

6-4 til Danmark