Westerneposet Red Dead Redeption 2 var uten tvil en av fjorårets største spillbegivenheter. I løpet av to uker solgte det over 17 millioner kopier.

Gjennom spillet, som starter helt på tampen av 1800-tallet, blir hovedpersonen Arthur Morgan og gjengen til Dutch van der Linde jaget av detektivbyrået Pinkerton og agentene Andrew Milton og Edgar Ross.

Eid av Securitas

Nå har detektivbyrået, som eksisterer den dag i dag, og som nå er en underavdeling av svenske Securitas, saksøkt spillutvikleren for at de figurerer i spillet.

I midten av desember skal Pinkerton, gjennom et såkalt «cease and desist»-brev, ha beordret Rockstar om å slutte å bruke navnet deres, og hevdet at Red Dead Redemption skaper forvirring over hva Pinkerton er, og at bruken kan skade byråets rykte.

Vil ha kompensasjon

Pinkerton skal også ha krevd kompensasjon for å bruke Pinkerton-betegnelsen, ifølge Variety. «Vi er villige til å diskutere et engangsbeløp, og grunnet hvor fremtredende merket er, og viktigheten av Pinkerton-karakterene i spillet, er en prosentandel av hvert solgte spill en passende sum», skriver de i søksmålet.

Take-Two Interactive, som eier Red Dead Redemption-utvikler Rockstar Games, avfeier argumentene til Pinkerton, og argumenterer med at bruken faller innenfor ytringsfriheten.

– De kan ikke bruke merkevarelovgivning til å eie fortiden og hindre skaperne fra å inkludere referanser til Pinkerton-agenter i skildringer av den amerikanske vesten, skriver Take Two.

Pinkerton-byrået ble etablert i 1850, og ble blant annet leid inn for å beskytte den amerikanske presidenten Abraham Lincoln.