– Det er avgjørende at denne sjokkerende volden blir raskt og grundig etterforsket og at gjerningsmennene stilles til ansvar for sine handlinger, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet onsdag.

Sammenstøtene fant sted i fire landsbyer i Yumbi-området i provinsen Mai-Ndombe mellom 16. og 18. desember. Opplysningene om antall drepte stammer fra troverdige kilder, ifølge høykommissærens kontor OHCHR.

Etnisk vold

Minst 82 mennesker ble såret, men det reelle antallet er trolig høyere. 465 bygninger skal ha blitt plyndret eller brent, og rundt 16.000 mennesker har flyktet til nabolandet Kongo-Brazzaville.

Volden hadde angivelig ikke sammenheng med valget i Kongo, som etter flere utsettelser ble gjennomført 30. desember. I stedet dreide det seg om en konflikt mellom folkegruppene banunu og batende.

En gammel konflikt skal ha blusset opp da medlemmer av folkegruppen banunu forsøkte å gravlegge en av sine høvdinger i et batende-område.

Rett etter at sammenstøtene fant sted, opplyste myndighetene i Mai-Ndombe at minst 45 mennesker var drept. Dette ble imidlertid beskrevet som et foreløpig anslag.

Omstridt valg

Selv om volden ikke er direkte knyttet til valguroen i Kongo, støtter batende-lederne den sittende koalisjonen, mens banunu i større grad støtter opposisjonen. Valget ved nyåret var det første demokratiske siden landet ble uavhengig i 1960.

Der er det ennå ingen avklaring. Foreløpige resultater viser at opposisjonskandidat Felix Tshisekedi fikk 38 prosent av stemmene, foran en annen opposisjonskandidat, Martin Fayulu, som fikk 34 prosent. Avtroppende president Joseph Kabilas kandidat kom langt bak med 23 prosent. Valgkommisjonen opplyser at innsettelsen av ny president skal skje tirsdag 22. januar.

De foreløpige resultatene bestrides av blant andre landets katolske kirken, som hadde 40.000 valgobservatører over hele landet. Kirken mener Fayulu vant.

(©NTB)