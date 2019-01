Johannes Thingnes Bø står med 7 av 11 seire denne sesongen og leder verdenscupen suverent. Det eneste som står i hodet på stryningen om dagen er å sitte igjen med den gule trøya til slutt.

– Målet er å vinne gultrøya. Det er det eneste jeg tenker på, det eneste jeg drømmer om. VM betyr ingenting i forhold til verdenscupen totalt, sier Thingnes Bø til TV 2.

Nå er han nærmere enn noen gang. Mye av grunnen til det ligger i hvordan han jobber mentalt. For 25-åringen har forandret seg mye siden han tok sin første verdenscuptriumf i 2013.

– Når jeg vinner løp nå, og det ikke er perfekt, så kjenner jeg at det plager meg. Det er jaget etter å perfeksjonere i hvert eneste renn som er drivkraften, sier Thingnes Bø.

– Hvordan var du før da du vant skirenn?

– Da var det mer frem med champagnen, virkelig nyte og vise at man var best. Nå vet jeg at det som er gjort, det blir fort glemt.

– Har du rett og slett blitt litt mer voksen?

– Ja, det har jeg nok blitt, sier verdenscuplederen.

Takker kona for mye av suksessen

Blant annet har minstebror Bø blitt ektemann siden forrige sesong. I juni giftet han seg med sin kjære Hedda. Og han takker henne for mye av suksessen denne sesongen.

– Jeg har hatt mange fine år sammen med Hedda. Spesielt det siste halvåret etter at vi giftet oss har det blitt tatt opp til et nytt nivå. Du skal ikke se bort ifra at det er noe av grunnen til at jeg har gjort det så bra så langt, sier Thingnes Bø.

– Jeg tror jeg har hatt griseflaks

​Men alt så ikke like lyst ut før sesongen. I sommer var han plaget av sykdom, før han utpå høsten fikk ryggproblemer. Ting lå ikke til rette for at han skulle ha en så suveren sesong som han har hatt hittil.

– Jeg klarer ikke å forklare hvorfor det har gått så bra i år, med det trøbbelet jeg hadde i slutten av oktober, på Oberhof-samlingen, hvor ryggen slo seg vrang. Jeg må være kjempe-takknemlig for at det har gått så bra, jeg tror jeg har hatt griseflaks, sier 25-åringen.

– Har du et godt nok grunnlag til å stå gjennom hele vinteren?

– Ja, nå har jeg holdt veldig bra, den juleperioden jeg var gjennom var kanonbra. Nå går vi såpass mange renn, da er det ikke så mange treningsperioder vi får lagt bak oss. Da vil jeg restituere like bra på rennene som det de andre vil.

– Jeg er ikke bekymret, da tror jeg at jeg hadde kjent det. Jeg kjenner jo kroppen min, og nå kjennes det ut som at den er trent "best ever", sier en Thingnes Bø stappfull av selvtillit.