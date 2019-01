Southampton - Derby 2-2 (3-5 på straffesparkkonkurranse)

Southampton er ute av FA-cupen etter å ha tapt 3-5 på straffesparkkonkurranse mot Championship-laget Derby onsdag kveld.

Hjemme på St. Mary's så Southampton ut til å ha avansementet i lommen da de gikk opp i 2-0 midtveis i andreomgang, men Harry Wilson, som er utlånt fra Liverpool, scoret og assisterte Martyn Waghorn, noe som sørget for at det ble ekstraomganger.

Etter målløse ekstraomganger gikk kampen til straffespark, der Nathan Redmond var den eneste som bommet. Dermed tok Derby seg videre med 5-3 på straffespark.

Derby sikret seg også onsdagens omkamp etter å ha kommet tilbake etter å ha ligget under med to mål i det første oppgjøret. Accrington Stanley venter i fjerde runde for Derby senere denne måneden.

Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Southampton, og han var svært delaktig da vertene tok ledelsen.

Nordmannen, som kom fra Basel før sesongen, dro fint med seg ballen til dødlinjen og chippet inn til Shane Long. Iren fikk headingen reddet på streken, men på returen fikset Stuart Armstrong 1-0-målet.

Like etter ble innbytter Nathan Redmond sendt i bakrom av Jack Stephans, før han iskaldt doblet ledelsen for Southampton.

Et kvarter før slutt tente Liverpool-eiendommen Harry Wilson håpet for Derby da frisparket hans gikk hele veien i mål. Få minutter senere serverte Wilson Martyn Waghorn, som headet inn utligningen og sikret ekstraomganger.

Southampton var det farligste laget i ekstraomgangene. Redmond skjøt rett på keeper da han kunne trille på tvers til Elyounoussi på åpent mål.

Halvannet minutt før slutt fikk Elyounoussi en stor mulighet, men innlegget kom brått på kantspilleren, som bommet på ballen.

Kampen gikk til straffespark, der Nathan Redmond ble syndebukk. Den lille angriperen blåste sitt forsøk fra elleve meter langt over mål. Redmond hadde også sløst med sjansene etter å ha blitt byttet inn etter pause.