A never ending story?

Hun har mistet to brexit-ministre, forhandlet fram en brexit-avtale som led et historisk brutalt nederlag i parlamentet og har måttet forsvare både seg selv og regjeringen mot mistillitsforslag.

Det vi så onsdag var ikke seier, ikke suksess, men nok en gang overlevelse.

Til tross for statsministerens økende upopularitet var hun tross alt et bedre alternativ enn risikoen for at Labours leder Jeremy Corbyn fikk nøklene til nr.10. Det mente i hvert fall 325 av parlamentsmedlemmene, og det holdt.



Vet bare hva de ikke vil ha

Mange av de konservative rebellene som stemte mot Mays brexit-avtale var nemlig ikke villig til å felle sin egen regjering. Det var heller ikke regjeringens støtteparti, DUP.

Men Theresa May navigerer ennå i uvisst farvann og med hodet så vidt over vannet. Det ser heller ikke ut til at det er noe bunnsolid trygt sted for statsministeren å gå i land heller.



Parlamentet er kun enig om hva de ikke vil ha, nemlig Theresa Mays brexit-avtale. Men de er langt fra enige om hva de vil ha. Samtidig nekter EU å reforhandle utmeldelsesavtalen. Innen tre dager må Theresa May ha sminket om sin plan A til en plan B, hun må forsøke å gjøre en tilsynelatende håpløs Brexit-avtale spiselig, eller gjøre et dramatisk veiskifte.

Det første May vil gjøre, er å strekke ut en hånd til opposisjonen. Å krangle med sitt eget parti har ikke ført fram. Nå håper May at samtaler med de på motsatt side i underhuset kan gjøre nettopp det.

A horror story

Brexit-prosessen har vært langdryg og preget av usikkerhet. Nå snakker flere om å utsette brexit-datoen for å gi det britiske parlamentet mer tid til å enes om en løsning på utmeldelsesavtalen med EU.



Men det er ikke alle som liker tanken på enda mer brexit-debatt, mer uvisshet, kaos og uenighet. Mye tyder på at det er liten appetitt blant EUs 27 medlemsland på å utsette brexit-datoen ut over juli, med mindre det gjøres for å gi tid til en ny folkeavstemning om EU-medlemskap eller et nytt parlamentsvalg.

– Det er bedre at det ender horribelt, enn horror som aldri ender, sier det tyske handelskammeret.

EU-toppene har lenge pekt på klokken som tikker og går. Det er bare 72 dager til britene skal være ute av EU. Uenigheten i det britiske underhuset har fått EU til å sparke fart i planleggingen for en såkalt hard brexit, en brexit hvor Storbritannia hopper ut av EU den 29 mars.