De fire partiene har forhandlet ferdig om en ny regjeringsplattform, og det gjenstår nå bare en skrivejobb før en ny regjeringsplattform er klar.

Partiene er enige om alle punktene i dokumentet, opplyser kilder tett på forhandlingene.

Før klokken 21 onsdag kveld har blant annet partileder Siv Jensen (Frp) forlatt hotellet på Gran, hvor forhandlingene har foregått.

KrF-gjennomslag

TV 2 kan erfare at den fremforhandlede plattformen innebærer en barne- og familiereform med særlig fokus på ressurssvake, som KrF har fått gjennom.

Venstre har fått et betydelig gjennomslag på klima i forhandlingenes innspurt.

Kilder opplyser til TV 2 at Frp har fått gjennomslag for reduserte bompengesatser, som var en av de viktigste sakene for Frp inn mot forhandlingene. KrF skal ha fått gjennomslag for økt barnetrygd.

Det blir kun små endringer i rusreformen, kan TV 2 erfare. Flere, deriblant tidligere rusavhengige og opposisjonspartier, har vært bekymret for at rusreformen skulle rammes i regjeringsforhandlingene.



Lenger tid enn planlagt

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti begynte regjeringsforhandlingene 2. januar.​ Onsdag ble det varslet at det er kalt inn til landsstyremøter i partiene torsdag. Det er landsstyrene som skal ta stilling til den fremforhandlede regjeringsplattformen.

Det skulle opprinnelig vært landsstyremøter i alle partiene mandag, men disse ble utsatt ettersom forhandlerne trengte lenger tid enn ventet.

Det var ventet tøffe forhandlinger fra start for de fire partiene. Kilder tett på regjeringsforhandlingene har tidligere opplyst til TV 2 at Venstre mente de ikke fikk nok gjennomslag.