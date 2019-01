Vi er inne i den verste vinterperioden for bilistene. Hver morgen setter tusener seg inn i en kald bil med nedisete ruter, og kanskje med en stor snøhatt på toppen. Mange er dessverre ikke så nøye med å få bort snø og is før kjøringen starter, men legger av gårde med bare et lite kikkehull på frontruten.

Dette er Utrykningspolitiet (UP) spesielt på utkikk etter nå, og det er ikke få forelegg som utstedes på grunn av manglende sikt hver eneste vinter. En del førerkort blir også beslaglagt når overtredelsen er grov nok – eller der slurvet har vært direkte årsak til trafikkuhell eller fare.

Nylig skrev vi i Broom om en Volvo-eier i Trondheim la ut på en nattlig kjøretur – og hadde brukt altfor lite tid på å gjøre bilen fri for is og snø. Det endte med at han ble stoppet av politiet og måtte sette igjen bilen.

Forelegg på 2.600 kroner

Mange er tydeligvis usikre på hvor grensene går for hva som er akseptabelt – og hva som definitivt ikke er det. Derfor spør Broom UP-sjef Runar Karlsen om saken.

– Hvor mye er det som faktisk må skrapes rent for at dette skal være godtagbart for politiet?

– Kravet er at man skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. På frontruten må minst viskerfeltet være rent. I tillegg må det være fri sikt til begge sider gjennom sidevinduene. Dersom det er slurvet med dette, vil resultatet bli et forenklet forelegg på 2.600 kroner, sier Karlsen.

UP-sjef Runar Karlsen: – Slurv med å fjerne is og snø før kjøring kan bli dyr latskap! Foto: UP

Ikke alle biler har bakrute

– Er sikten sterkt begrenset forover og til sidene kan resultatet bli anmeldelse og forelegg, og som regel blir da også førerkortet beslaglagt for en periode, sier UP-sjefen, som bekrefter at det beslaglegges førerkort på grunn av manglende sikt hver eneste vinter.

– Er det riktig at man ikke behøver å skrape bakre sideruter og bakruten?

– Dette er riktig. Kravet til fri sikt gjelder siderutene foran til B-stolpen. Bakrute er det jo ikke alle biler som har, for eksempel varebiler. Derfor må man for bakoversikten bruke speilene.

Snø fra taket kan stenge for all sikt

– Hva med snø på taket?

– Den skal vekk før kjøringen starter. Dette er spesielt viktig for tunge kjøretøy der man lett kan få isdannelse på taket. Når dette løsner, kan det både skade andre biler og skape farlige situasjoner.

– Når det er sagt, så gjelder det absolutt også for personbiler at man ikke kjører med en hatt av snø på taket. Har man gitt blaffen i å fjerne snøen, og må bremse, kan all snøen fra taket komme som et skred ned over frontruten, slik at all sikt faktisk er borte noen få sekunder. Er snøen tung, klarer heller ikke vindusviskerne å gjøre jobben med å fjerne den. Alle forstår nok hvor farlig en slik situasjon kan være i dagens tette trafikk.

Noen bryr seg ikke en gang om å skrape frontruten før de legger ut på tur. Da kan det lett oppstå farlige situasjoner.

Vurderes i hvert tilfelle

– Hva slags reaksjon vil man få fra UP på dette?

– Når vi kommer over biler som har mye snø på taket, blir disse stoppet og må fjerne snøen før de får kjøre videre. Det stiller seg annerledes dersom dette har forårsaket uhell, eller skapt en farlig situasjon. Da må man regne med en strengere reaksjon – anmeldelse og forelegg er da aktuelt.

– Hvordan er prosedyren hos UP-patruljene ved slike forseelser?

– Det vurderes i hvert tilfelle av politi på stedet hva som er nødvendig, for eksempel når det gjelder å fjerne snø, og hva som er aktuell reaksjonsform.

Har folk blitt sløvere?

– Det som er helt klart, er at med sterkt begrenset sikt får man uansett ikke kjøre videre. Det kan være livsfarlig å stole på at varmeapparatet gjør jobben på fem minutter. Da kan det være for sent. Derfor er vi nådeløse når det slurves med dette. Det kan bli en veldig kostbar form for latskap, understreker UP-sjef Runar Karlsen.

Han bekrefter at det har vært mange uhell også i vinter på grunn av at folk har slurvet med å rengjøre bilen for snø og is før man starter kjøringen.

– Broom har fått innspill fra folk som mener at mange har blitt sløvere med disse enkle tiltakene de siste årene, og bare setter seg inn og kjører. Er dette et inntrykk UP også har?

– Nei, vi har ikke noen tall som bekrefter dette, men fordi kan det selvsagt være riktig.

