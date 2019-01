«Ung lovende keeper trenger hybel», skrev Odd i en artikkel på sine egne nettsider.

Der forteller klubben at Daniel Skretteberg kommer fra Strømsgodset, og ser etter en møblert hybel.

Det kom tydeligvis overraskende på Godset, som har delt lenken til Odds nettside på Twitter, og skriver følgende kommentar:

«Hei @oddsbk. Til deres informasjon er Daniel Skretteberg vår spiller. Han skal ingen steder og trenger derfor ikke møblert hybel i Skien.»

På Twitter har daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, svart en bruker som ba ham om en kommentar til saken.

– Vi sletter den, skriver Håndlykken, som henviser til Twitter når TV 2 henvender seg om saken.

– Vi stusset litt

Artikkelen er nå slettet, men da den fortsatt lå ute så Godset sitt snitt til å ha det litt moro på Twitter.

– Det er ingenting uvanlig med denne saken, bortsett fra nettartikkelen på Odds sider, sier leder for utvikling og samfunn i Strømsgodet, Lage Sofienlund, til TV 2.

– Hva tenkte dere da dere så den?

– Vi stusset litt. Det var veldig rart, for vi hadde hatt dialog med Daniel hele veien og ikke fått inntrykk av at dette var i boks, sier han.

SØKTE KEEPER: Denne artikkelen, som nå er slettet, dukket opp på Odds nettsider.

Ifølge Sofienlund er det ikke er noen som helst tvil om at juniorspilleren blir værende i Godset.

– Det var to klubber som var interessert, og vi ønsket å ha ham med videre hos oss. Vi aksepterte at han gikk på prøvespill til Odd før jul. Begge klubbene ville ha ham, og før vi hadde lagt frem det endelige tilbudet vi skulle gi ham, dukket det opp på nettsidene til Odd. Men nå er saken landet, Daniel blir værende hos oss i Godset og vi er glade for det, sier han.

– Det viktigste er han nå er der han vil være, og vi er veldig glade for at han blir her hos oss, sier Sofienlund.

– Ikke aktuell for proffkontrakt

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo hevder overgangen ikke hadde noen stor prioritet for klubben.

– Det er en juniorkeeper som ikke var aktuell for proffkontrakt, skriver Fagermo, og legger til:

– Imponerende hvis det er TV 2-sak.