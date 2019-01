Det store ankepunktet mot Martin Ødegaard har vært at han ikke har levert nok mål og assist, men på de siste åtte kampene for Vitesse har han seks mål og én målgivende.

– Jeg visste det var en god klubb, for jeg spilte mot Vitesse noen ganger forrige sesong. Det var vanskelige kamper. Den type fotball som spilles her passer meg, så jeg er veldig fornøyd, sier Ødegaard i et intervju med Vitesses egen TV-kanal.

Før han kom til Vitesse i fjor sommer hadde han spilt halvannet år på lån i Heerenveen.

Når avtalen med Vitesse løper ut ved sesongslutt har han spilt to og et halvt år i Nederland. Det har imidlertid ikke gjort noe med Ødegaards drøm om Real Madrid.

– Jeg har mange drømmer, også her i Vitesse. Å vinne cupen er en drøm. Å være en del av Real Madrids førsteellever en dag ville vært fantastisk. Jeg har fortsatt mange drømmer, men jeg må jobbe hardt, så får vi se hvordan det går. Det er umulig å forutse ting i fotball, men du må jobbe hardt og utvikle deg, sier Martin Ødegaard, og legger til:

– Selvfølgelig vil jeg tilbake til Madrid og spille der. Det er drømmen.

Ødegaard: – Perfekt løsning

Ødegaard, som har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2021, hadde nettopp fylt 16 år da han signerte for den spanske gigantklubben.

I etterkant har enkelte mente at Ødegaard burde valgt en mindre klubb da han skulle forlate Strømsgodset etter den eventyrlige 2014-sesongen.

Hele Europa lå langflate etter drammenseren, som også var på treningsopphold og besøk hos noen av de største klubbene.

– Da Real Madrid kom og fortalte om planene, der jeg skulle trene med førstelaget og spille med andrelaget med Zinedine Zidane som trener, følte jeg det var en virkelig god løsning, for jeg var så ung og måtte spille, men samtidig også trene med gode spillere. Det var den perfekte løsningen, mener Ødegaard, som har tjent over hundre millioner kroner i Madrid.

– Godt forhold til Madrids trener

Før inneværende sesong var Ødegaard med på Real Madrids oppkjøring. Siden den gang er trener Julen Lopetegui byttet ut med Santiago Solari, som ble Ødegaards trener på Castilla da Zidane erstattet sparkede Rafa Benítez.

– Jeg har godt forhold til ham. Han er en veldig fin fyr, og han er flink på feltet. Han har flinke folk rundt seg. Det er veldig spennende det som skjer der, uttalte Ødegaard til TV 2 kort tid etter Solaris ansettelse i fjor høst.

Ødegaard spilte 13 kamper med Solari som sjef på Madrids reservelag fra sommeren 2016 og frem til låneovergangen til Heerenveen i januar 2017. Det trenger ikke å bety noe for hans utvikling som Madrid-spiller, mener spilleren.

– Jeg tror ikke det har mye si. Jeg har godt forhold til ham, men jeg tror ikke det er forholdet til treneren som bestemmer om man spiller. Selvfølgelig hjelper det å ha godt forhold til ham, fortalte Ødegaard til TV 2.

Vitesse ligger på femteplass i Eredivisie. Etter nesten én måned vinterpause er Excelsior motstander på hjemmebane for Vitesse fredag kveld.