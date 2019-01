306 stemte for mistillitsforslaget, mens 325 stemte imot.

Avstemningen startet klokken 20 norsk tid, etter flere timers debatt i det britiske underhuset. Rundt et kvarter senere var resultatet klart.

– Dette huset har uttrykt sin tillit til regjeringen i kveld. Det er et ansvar jeg ikke tar lett på, og min regjering vil fortsette sitt arbeid for å øke vår velstand, garantere for vår sikkerhet og styrke unionen, sa May umiddelbart etter at resultatet var klart.

Hun la til at arbeidet med å oppfylle folkets ønske om å forlate EU, slik det ble uttrykt i folkeavstemningen, fortsetter.

Var ventet å overleve

På forhånd var det ventet at May ville bli sittende, med støtte fra blant annet Brexit-tilhengerne i Mays eget parti. Andre partifeller er motstandere av avtalen som er fremforhandlet, men hadde ikke noe ønske om nyvalg.

Også de ti viktige støttespillerne i det nordirske demokratiske unionistpartiet hadde på forhånd signalisert at de ville støtte May i avstemningen.

Statsministeren understreket behovet for kontinuitet under onsdagens debatt i parlamentet.

– Om det neste steget er et nyvalg, er det det dummeste vi kan gjøre. Det vil skape større splid når vi trenger samhold, sa May.

The Government has the confidence of the House of Commons.



The House has voted 325 to 306 to reject the #NoConfidenceMotion - a majority of 19. #ConfidenceVote pic.twitter.com/14BIO3D5Gf — UK House of Commons (@HouseofCommons) January 16, 2019

Nyvalg kunne blitt nødvendig

Dersom mistillitsforslaget hadde fått flertall i avstemningen, ville det satt i gang en 14 dagers nedtelling.

I løpet av de 14 dagene måtte enten den sittende regjeringen eller en annen regjering vunnet et tillitsvotum. Dersom ingen hadde lyktes med det, ville det utløst nyvalg.

Mistillitsforslaget ble fremmet av Labour-leder Jeremy Corbyn kort tid etter at statsminister May gikk på et knusende nederlag i parlamentet tirsdag da Mays brexit-plan ble avvist med stort flertall.

Bare 202 representanter stemte for forslaget, mens 432 stemte mot. Dette er det største nederlaget noen regjering har gått på og betyr at Theresa May er i en vanskelig posisjon om hun skal forsøke å reforhandle avtalen eller prøve å overbevise flere representanter til å støtte avtalen.

Frykter «no deal»

Statsministeren sa etter onsdagens avstemning at hun ønsket å starte sonderinger om brexit med andre partiledere allerede samme kveld. Jeremy Corbyn sa imidlertid at statsministeren må utelukke muligheten for brexit uten en avtale dersom Labour skal delta i nye samtaler.

– Regjeringen må utvetydig og en gang for alle fjerne utsikten til en «no deal exit» fra EU og alt kaos som vil følge av det, sa Corbyn.