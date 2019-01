Høyre, Frp, Venstre og KrF er snart ferdige med den nye regjeringsplatformen. Etter planen skal den vedtas av de fire partiene torsdag. Landsstyre-representantene og stortingsrepresentantene er bedt om å møte opp klokken 14.

Partiene har leid rom på fire forskjellige hoteller i nærheten av Gardermoen flyplass. Og hverken telefoner eller laptop'er er lov inne i møterommene.

Ikke lov å gå tur

– I fjor måtte alle legge fra seg mobiltelefoner før vi gikk inn så det ikke var mulighet til å kommunisere med andre enn de som var til stede i rommet, forteller Guri Melby, som er stortingsrepresentant og landsstyremedlem i Venstre.

– Hva hvis du må ut og pisse?

– Hvis vi får lov til å gå ut og pisse, da, ler Melby som hadde med seg sin to måneder gamle baby under regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor.

– Jeg husker fra i fjor da jeg ville gå en liten tur med ungen, men det fikk jeg ikke lov til, sier hun til TV 2.

Men selv om Venstre blir enige i løpet av kort tid, får ingen forlate møterommene før de andre partiene også har behandlet regjeringserklæringen. Møtene kan derfor bli lange.

– Folk må ta med en bok og litt snacks, for dette kan ta lang tid, sier Melby, som understreker at hun er sammen med bare hyggelige folk som det er morsomt å snakke med og være sammen med.

– Hvorfor er det så strengt?

– Det er viktig at det er vår beslutning, at det er Venstres landsstyre og stortingsgruppe som skal bestemme dette. Det skal ikke være basert på hva andre gjør eller hva andre sier i media i løpet av den tiden dette foregår, sier hun.

Ultimatum fra Unge Venstre

Men alt kommer ikke til å gå helt smertefritt. Kristelig Folkeparti vil ha store problemer med å godta en innstramming av innvandringspolitikken, mens Fremskrittspartiet ønsker akkurat det.

KrF vil øke antallet kvoteflyktninger fra 3000 til 5000, mens Frp vil redusere innvandringen. Dette kan ikke la seg gjennomføre samtidig. Avtalen vil derfor inneholde noen runde formuleringer det er mulig å enes om, men der det også gis rom for tolkinger.

Og i Unge Venstre advarer de mot å innskrenke abortloven.

– Hvis regjeringserklæringen inneholder innskrenkinger på selvbestemt abort kommer vi til å stemme imot. Vi er klar over konsekvensene av dette her, men et sted må man sette grensen, sier Unge Venstres leder Sondre Hansmark.

– Jeg mener at man kan og må inngå mange kompromisser i regjeringen på klima og flyktningepolitikken, men er det en sak vi ikke kompromisser på, det er kvinners rettigheter og retten til selvbestemt abort, sier han.

Hansmark sitter i landsstyret og skal delta på møtet i morgen.

– Hvis denne regjeringsplattformen blir dårligere enn den vi har i dag, så ser vi ingen grunn til å stemme for en ny regjering, avslutter han.