Det å være spiss for det norske kvinnelandslaget er sannelig ikke enkelt om dagen.



Ada Hegerberg ønsker ikke å spille med flagget på brystet for øyeblikket, mens det mest opplagte spissalternativet - Isabell Herlovsen - er i en konflikt med klubblaget Vålerenga som gjør landslagsspill utelukket for øyeblikket.

Caroline Graham Hansen legger ikke skjul på at spiss-situasjonen er en smule absurd.

– Jeg har sagt til Martin (Sjöberg, landslagssjef) at han må drite i å sette meg opp foran der. Det er jo en sjukdom som går, sier Graham Hansen på fleip om de merkelige situasjonene som til stadighet oppstår med Norges landslagsspisser.

Se reportasje over!



Graham Hansen og Guro Reiten legger ikke skjul på at kvinnelandslaget blir svekket når flere av de beste spillerne ikke vil eller kan være med.

– Det er kjipt at Isabell ikke er her. Når spillere du normalt sett starter med ikke er med, så er det jo en svekkelse. Vi har ikke flust å ta av. Samtidig åpner jo det en spot for andre. Jeg er sikker på at noen kommer til å gripe den sjansen, sier hun.



TV 2-ekspert: - Viktig at disse to presterer

Selv har hun og Guro Reiten tenkt å gripe sjansen. Graham Hansen er Norges Wolfsburg-stjerne som ofte leverer målpoeng. Med seg på det norske laget har hun blant annet Guro Reiten, fjorårets toppscorer i Toppserien.



TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen, som er på plass på La Manga der landslagsjentene nå kickstarter VM-sesongen, er ikke i tvil om duoens betydning:

– Det blir veldig viktig at vi får disse to til å prestere offensivt. Dette er spillere som har X-faktoren til å dra av en spiller eller sette opp andre i gode situasjoner, sier hun.



– I tillegg er de målfarlige spillere. Norgtrenger spillere som tar de sjansene man får på å score mål. Her har Isabell Herlovsen vært god. Hun har scoret mange av de viktige målene, sier den tidligere landslagshelten.

Graham Hansen liker ansvaret

Selv har ikke Caroline Graham Hansen og Guro Reiten problem med at det legges press på dem.

– Jeg lever godt med å måtte ta ansvar. Det er en del av det å være god. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, sier Graham Hansen og henvender seg i retning Guro Reiten.



– Det er bra at alle føler seg viktig. Jeg tror bare du vokser på det. Jeg tror det bare er bra å ta mer ansvar både for sin egen del, men også for å hjelpe andre, sier Guro Reiten.

De norske landslagsjentene er i disse dager på La Manga, der startskuddet for VM-oppkjøringen går. Torsdag venter første test mot VM-klare Skottland.



I forkant bruker Caroline Graham Hansen og Guro Reiten store ord om hverandre. Hva de sier, kan du se i TV-reportasjen over.