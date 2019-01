Her løfter 25-åringen pistolen og skyter mens folk flykter for livet – fire personer ble truffet

TV 2 har fått tilgang til videoen ble et sentralt tema i Oslo tingrett onsdag.

Der møtte en 25 år gammel mann, tiltalt for å ha forsøkt å drepe syv personer på utestedet «Blå» på Grünerløkka natt til 9. juli i fjor.

Foranledningen til skyteepisoden skal ha vært som følger: Dørvaktene hadde lagt merke til 25-åringen for hans oppførsel. På et tidspunkt skal han ha vært involvert i en tildragning, noe som førte til at han fikk beskjed om å forlate utestedet.

Mener våpenet kiler seg

Dette tok tiltalte ille opp. En overvåkningsvideo fra inngangspartiet til «Blå» viser hva som skjer.

25-åringens tre kamerater er på vei vekk, mens tiltalte går like bak.

SKYTER: Her løsner 25-åringen det første av minst tre skudd. (Foto: Politiet)

På et tidspunkt drar han opp en grovkalibret pistol og peker denne mot inngangspartiet hvor flere dørvakter og gjester befinner seg. Han løsner minst tre skudd.

Deretter mener påtalemyndigheten at pistolen kiler seg, slik at det ikke kommer flere kuler ut av kammeret.

Se videoen i toppen av denne saken. Vi advarer mot sterke scener.

Fire ble skutt

Totalt ble fire sikkerhetsvakter, tre kvinner og en mann, truffet av skuddene. Ingen av disse fikk livstruende skader.

SKJØT MOT DØRA: Dette bildet viser inngangspartiet som gjerningsmannen skjøt mot. Foto: NTB Scanpix

I det skuddene avfyres, forsøker flere å flykte inn på utestedet. Etter kort tid senker 25-åringen pistolen, og han forsøker deretter å komme seg unna.

På grunn av en knivepisode på «Blå» litt tidligere på kvelden var det mye politi i området da skuddene falt. Dermed var politiet raskt på stedet. De pågrep 25-åringen idet han forsøkte å flykte inn i en taxi.

TILTALT: Politiet mener at skytteren er sentral i gjengmiljøet i Oslo. (Foto: Privat)

Påtalemyndigheten mener det ikke er tvil om at tiltalte hadde til hensikt å drepe da han skjøt med grovkalibret våpen inn i en folkemengde.

– Min klient erkjenner at det var han som skjøt. Samtidig forklarer han at skuddene ble løsnet på en bevisst måte slik at ingen skulle dø, sier mannens forsvarer, advokat Stian Mæland til TV 2.

FORSVARER: Advokat Stian Mæland kjemper for at hans klient ikke skal dømmes til forvaring. Bildet er tatt i en tidligere anledning. Foto: NTB Scanpix

Derfor hadde han våpen

Hvorfor hadde han med seg våpen på byen?

– Av beskyttelseshensyn. Han tilhører Oslos underverden, og på dette tidspunkt opplevde han en turbulent tid, sier Mæland.

En av dørvaktene som ble truffet, vitnet om hendelsen onsdag. Han fortalte at episoden har preget ham i tiden etterpå.

I tillegg til syv drapsforsøk, anklages 25-åringen for å ha rettet trusler mot en rekke offentlige tjenestepersoner, blant annet politifolk og fengselsbetjenter. Han erkjenner også å ha vært involvert i flere voldsepisoder.