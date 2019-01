Disse kjendisene skal konkurrere på TV 2: – Det blir skader, spy og moro

Senkveld har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo fredag 8. februar, klokken 22:15.

– Det blir nok skader, spy og moro, sier programleder Stian Blipp (28) og beskriver «Camp Senkveld: Senkveld vs. Vinterheltene».

Uten å røpe for mye, kan TV 2 bekrefte at spy-elementet knyttes til at hele crewet fikk brekninger da to personer måtte spise ukokte griseøyne.

Årets straff er altså mer brutal enn fjorårets, der deltagerne fikk sprutet mat i fjeset. I år må kjendisene spise matretter, som blant annet larver i eddik og griseøyne.

Nye konkurrenter

I fjor var det tidligere deltagere i «Mesternes Mester» som kjempet mot Senkveld-laget i Kragerø.

I år er det profiler fra norsk vinteridrett som er motstanderne, og kampene kjempes på Geilo.

HELTER: Daniel Franck, Morten Djupvik, Thomas Ulsrud, Kari Traa og Anette Sagen. Foto: Helene Kjærgaard

Daniel Franck: For 19 år siden vant snowboarderen VM, EM og World Cup sammenlagt. Det er fremdeles ingen andre som har vunnet alle disse tre titlene i en og samme sesong.

– Jeg tror det andre laget er sjanseløse. Jeg er superfornøyd med laget mitt, sier sistnevnte til TV 2.

Stort spenn

På Senkveld-laget er det to personer som har drevet med vinteridrett, nemlig Erik Follestad og Helene Olafsen.

– Det er jo mitt element, men jeg har jo bare kjørt snowboard. Jeg har jo ikke gått på ski, eller noen andre vinterting, sier 28 år gamle Olafsen, og prøver å fjerne et eventuelt favorittstempel.

Det resterende tre mener de er helt håpløse på is og snø.

KJENDISER: Stian Blipp, Erik Follestad, Petter Pilgaard, Helene Olafsen og Tone Damli. Foto: Helene Kjærgaard