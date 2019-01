Når stadig flere personbiler blir elektriske – da bør vel også ambulansene kunne bli det?

Akkurat det har danske Falck tydeligvis tenkt. De er nemlig i gang med å bygge om og teste en Tesla Model X, som ambulanse.

Falck er et internasjonalt konsern og har tilsammen mer enn 5.000 kjøretøy i "stallen": Men svært få av disse er elektriske, ifølge selskapet selv fordi mange av oppdragene innenfor brann og redning krever mye energi.

Og det harmonerer i utgangspunktet dårlig med den (tross alt) begrensede batterikapasiteten til en elbil.

Bruker mye strøm

Men det har ikke stopper Falck, som nå er i gang med å utvikle den elektriske sykebilen.

Tesla Model X er Norges mest solgte SUV, nå skal den også bli ambulanse.

I Falck er vi opptatt av at bruke mindre drivstoff. Det er positivt både for miljøet og økonomien, og da ingen andre i verden har laget en elektrisk ambulanse, har vi selv kastet oss over å utvikle en, sier den danske Falck-sjefen Jakob Riis.

Blant utfordringene er at en ambulanse bruker strøm til mye annet enn selve kjøringen, det er mye som kan belaste bilens batterier. Det er avgjørende å løse dette, slik at pasienten er trygg under transport og sikker på å nå frem til sykehuset.

Det er over 500 ambulanser på norske veier, men så langt er ingen av dem elektriske. Kanskje blir det en endring på det om ikke altfor lenge. Foto: Scanpix

Garantere varm bil

– Vi bruker et separat elsystem i bilen, som gjør at alt utstyr drives utenom bilens batteriet. Utrykningslys og -lyd, radio, medisinsk utstyr og kjøle-/varmeutstyr kjører i et lukket system, som er oppladet ved avgang, sier Riis, i en pressemelding.

Det monteres dessuten en varmeenhet, som også er uavhengig av bilens el-system. Denne bruker fossilt drivstoff, som gjør at bilen alltid kan holdes varm.

– Så selv på en bunnfrossen vinterdag på motorveien, hvor bergerne skal vente på at redningsoppgaven blir løst og pasienten frigjort, kan vi garantere at det står en varm bil klar. Dette er et meget viktig element i fremtidens el-drevne ambulanse, sier Riis.

Bilen er utstyrt med det meste en ambulanse trenger. Foto: Falck.

Ekte utrykning

Snart skal de første elbilene til pasienttransport rulle rundt i København, etter en avtale med regionen.

I mellomtiden skal Falck jobbe videre med å utvikle ambulansen.

– Den blir testet under ekte utrykning, med hurtig akselerasjon og harde oppbremsinger. Det har aldri blitt gjort før, sier Riis.

