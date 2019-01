Dette betyr brexit for deg

Ingen ting ble avklart etter tirsdagens avstemning i det britiske parlamentet.

De folkevalgte forkastet statsminister Theresa Mays brexit-plan. Dermed er det uvisst om Storbritannia vil ha en avtale med EU før landet forlater unionen, om det blir en såkalt hard brexit uten en avtale, eller om hele brexit utsettes.

Krever at May går av

Onsdag kveld skal parlamentet stemme over et mistillitsforslag mot statsminister Theresa May. Det er Labour-leder Jeremy Corbyn som har fremmet forslaget. Corbyn krever regjeringens avgang, men ifølge britiske medier er det ingen ting som tyder på at May må gå av.

Avstemningen er ventet å finne sted rundt klokken 20 onsdag kveld.

– Best med avtale

Den norske regjeringen er forberedt på flere mulige scenarier.

– Det er fortsatt en mulighet for at det kan komme en situasjon hvor Storbritannia forlater EU med en avtale, som er det som definitivt vil være best, både for Storbritannia, EU og Norge, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på Nyhetskanalen onsdag.

– Men vi har gjort klar og forberedt alle de ting vi trenger å forberede både for at det kommer en avtale og at Storbritannia dermed fortsetter som om de var EU-medlem i halvannet år, og vi har også forberedt oss på at det ikke blir en avtale og har gjort klar avtaler som trer i kraft hvis det blir en hard brexit 29. mars, sier Søreide.

«No deal»

Dersom britiske myndigheter klarer å bli enige om en avtale med EU før landet trer ut av unionen, vil Storbritannia fortsatt ha status som EU-land i en overgangsperiode fram til 31. desember 2020. I så tilfelle vil Norges forhold til Storbritannia endres lite i denne perioden.

I tilfelle Storbritannia forlater EU 29. mars uten noen avtale, vil det få betydelige konsekvenser for Norge fordi vårt forhold til Storbritannia i stor grad reguleres av EØS-avtalen og andre avtaler mellom Norge og EU.

Dette betyr hard brexit for nordmenn i Storbritannia og for briter i Norge:

Regjeringen har inngått avtaler for å sikre borgernes rettigheter i tilfelle Storbritannia forlater EU med en avtale. En plan for å sikre borgernes rettigheter i tilfelle det blir en «no deal» er i ferd med å ferdigstilles, sier Søreide.

MÅ SØKE: Britiske flyselskaper som British Airways må søke om tillatelse til å fortsette å operere i Norge. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Dette betyr hard brexit for flytrafikk mellom Norge og Storbritannia:

Flyselskaper som ønsker å operere mellom Norge og Storbritannia, vil måtte søke om tillatelse til å fly, både fra norske og britiske myndigheter. Britiske flyselskaper trenger også godkjenning fra det europeiske luftfartsbyrået. Norges mål er at flytrafikken skal fortsette uhindret etter brexit og er innstilt på å gi tillatelser til britiske flyselskaper, og forventer at Storbritannia gir tilsvarende tillatelser til norske flyselskaper.