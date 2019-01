At den tidligere dopingutestengte Aleksandr Loginov vant sprinten i Oberhof forrige uke falt mange tungt for brystet, blant annet den franske skiskytterstjernen Martin Fourcade.

– For meg er det en skam. Han vant, men han får ikke min respekt, sa Fourcade til TV 2 etter rennet.

Den frittalende franskmannens uttalelser har ikke gått upåaktet hen, ei heller hos den russiske sportspressen - som forsvarer Loginov.

Da den russiske nettsiden Sports.ru svarte med å liste opp det de mener er Fourcades mange usportslige opptredener i løypa, svarte franskmannen på Twitter.

​– Seriøst? Dere sammenligner EPO-bruk med hendelser som har skjedd under løp? Bra nyhetsside, freste Fourcade.

Like etter valgte Fourcade av ukjente årsaker å slette meldingen sin, skriver Expressen.

– Burde ikke vært her

Franskmannen er ikke alene om å uttrykke seg kritisk mot russiske Loginov.

– Han burde ikke vært her, og ettersom han ikke ber om unnskyldning går det ikke an å stole på ham, sa Sebastian Samuelsson til avisen tirsdag.

Den svenske skiskytteren har vært en svært frittalende røst mot doping, og har tidligere snakket om hvordan hans kritikk av Russland har ført til at han ble truet med å bli tatt av dage av en russisk dødsskvadron.

– Jeg kan ikke si at jeg blir redd, men det er ubehagelig, har svensken tidligere uttalt.

– Har sonet straffen sin

Etter Loginov-seier mente TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen at man ikke har noe annet valg enn å ta imot russeren etter at han har sonet sin toårige utestengelse.

– Det er nok noen som reagerer, samtidig har han sonet straffen sin og man må respektere at han er tilbake, sa han, samtidig som han medga at mange i miljøet var skeptisk.

– Ja, det kan man nok si. Det er mange som ikke liker det, svarte Bjørndalen.

Og en av dem er definitivt Martin Fourcade.

– Jeg er ikke glad for at Loginov vinner. Jeg respekterer at han får lov til å konkurrere. Men Loginov vil jeg ikke respektere på grunn av dopingen. Han sa aldri unnskyld eller har snakket om det i etterkant. Jeg respekterer at han konkurrerer, men han får ikke min respekt. Vi har vært for snille med ham, ikke bare meg, men media og fansen og folk i løypen. Vi må være rettferdige. Han har ikke vært snill med oss. Han vant i dag, og er tilbake sterkere enn han var, tordnet franskmannen.