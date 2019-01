En spørreundersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt (TØI), tyder på at mobilbruk blant bussjåfører er et økende problem, skriver forskning.no.

689 sjåfører er blitt intervjuet, og av disse, svarer nær 1 av 5 bussjåfører at de bruker mobil under kjøring – selv om dette strider mot de interne retningslinjene.

Bruken er stort sett sporadisk i form av mindre enn én gang i uka.

3 prosent av bussjåførene oppga at de hver eneste dag brukte mobil under kjøring.

– Når så mange bussjåfører følger med på varslinger på mobilen, kan årsaken være at de i likhet med mange andre i samfunnet er blitt avhengige av regelmessig bruk av mobilen og å følge med på sosiale medier, sier Ross Owen Phillips til forskning.no.

Samtidig antok sjåførene at så mange som hver andre bussjåfør brukte mobil under kjøring i løpet av en uke.

– Jeg blir flau

Sjåfør for Nettbuss, Svenn Robert Johannessen, reagerer sterkt på at mange av hans kolleger svarer at de bruker mobilen mens de kjører.

– Jeg er flau over at noen sjåfører bruker mobil. Det ødelegger for yrket vårt. Det er ingen grunn til å bruke mobilen når man kjører. Man må jo ikke ringe når man er ute på veien. Vi har pauser i løpet av dagen der man kan bruke telefonen. Det er også mulig å bli stående i en busslomme om man absolutt må bruke telefonen.

I løpet av de siste årene har det dukket opp flere saker der passasjerer har filmet bussjåfører mens de fikler med mobilen.

I Ålesund fikk en bussjåfør en advarsel etter at han ble tatt på fersken av en passasjer. Saken ble blant annet omtalt av TV 2.

Samtidig har det vært et økende antall kundeklager på bruk av mobil blant bussjåførene i de to fylkene undersøkelsen ble utført i, skriver TØI.

– Gi beskjed til sjåføren

Johannessen synes det er bra at passasjerer er oppmerksomme på sjåfører som sitter på telefonen, men han mener folk bør gå til sjåføren og gi beskjed umiddelbart i stedet for å bruke tid på å filme.

– Man bør gi beskjed direkte til sjåføren og be ham om å slutte, men mange tør nok gjerne ikke dette. I tillegg går det selvfølgelig an å sende inn en klage til selskapet i etterkant.

Likevel mener Johannessen at hans personlige inntrykk er at bussjåførene har blitt flinkere til ikke å bruke mobilen når man er på veien.

– Jeg liker å følge med på de rundt meg, og det er sjelden jeg ser en bussjåfør som sitter med mobilen fremme. Jeg ser en trend i det området jeg jobber, at det er blitt bedre enn det var før, mener han.

Ser utallige mobil-sjåfører

Som bussjåfør sitter han høyt, og har svært godt overblikk over veien. Han er skremt over hvor mange mennesker han ser sitte med mobilen fremme mens de kjører bil.

– Hver dag ser jeg folk i bilene som har en hånd på mobiltelefonen. Jeg ser utallige eksempler hver eneste uke. I går kom jeg opp en bakke med stillestående kø i motgående kjørefelt. Da måtte jeg bremse helt opp fordi en av førerne i køen skjente inn i mitt kjørefelt. Han satt og snakket i mobilen, og jeg måtte tute på ham. Nylig så jeg en elbil der føreren så på video på mobilskjermen mens han kjørte. Det er livsfarlig, fortviler Johannessen.