Vålerenga er på jakt etter en erstatter til Amin Nouri som denne uka skrev under for belgiske Oostende.



Etter det TV 2 erfarer skal Vålerenga og trener Ronny Deila ha henvendt seg i retning Drammen og Lars-Christopher Vilsvik med tanke på en overgang.



​Deila har sansen for sin gamle elev, som i fjor spilte 26 Eliteserie-kamper for Strømsgodset og scoret fem mål.



​30-åringen har i en årrekke vært en profil for Strømsgodset med over 200 Eliteserie-kamper på samvittigheten. Han har fire landskamper på samvittigheten og Deila skal se på Vilsvik som en spiller med perfekt erfaring til å ta Vålerenga et steg videre.

Sitter langt inne for Godset

Spørsmålet er om Vålerenga har penger til å løse Vilsvik ut av kontrakten.



Strømsgodset er i ferd med å selge Eirik Ulland Andersen for flere millioner til Molde. Dessuten virker Tokmac Nguens dager i klubben å være talte.



Derfor vil det nok sitte ekstremt langt inne for Strømsgodset å selge en profil til en konkurrerende rival i Vålerenga.



Vilsvik har dessuten kontrakt med Strømsgodset til og med 2021-sesongen.



Med andre ord sitter Strømsgodset på gode kort med tanke på å beholde Vilsvik, men Vålerenga har i alle fall bestemt seg for å forsøke å gjenforene Vilsvik med Ronny Deila.



NB: Verken Strømsgodset eller Vålerenga ønsker å kommentere overgangsrykter.



