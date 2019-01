For ti år siden stod Høyre-statsråden i en vanskelig situasjon sammen med sin mann, Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

I onsdagens spørretime på Stortinget ble Helleland utfordret fra Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt på mulige endringer i abortloven i regjeringsforhandlingene med KrF.

Huitfeldt ville vite om Helleland kunne anerkjenne belastningen det er for kvinner å fremstille seg for en abortnemnd.

– Ja, det er tungt. For jeg har opplevd det selv, svarte barne- og likestillingsministeren fra Stortingets talerstol.

I 2010 fikk Helleland beskjed fra legene om at hun bar på et sykt foster. Paret valgte å ikke ta abort, og det er de glad for i dag.

– Jeg ble spurt om jeg har forståelse for at det er vanskelig for kvinner å gå i nemnd. Det har jeg, fordi jeg fikk beskjed om at jeg bar på et alvorlig sykt barn, og ved grensen for selvbestemt abort må man ta med i vurderingen den påkjennelsen det kan opplevelsen å gå i nemnd, sier barne- og likestillingsministeren til TV 2.

Paret har i dag to felles barn.

– Jeg valgte å bære frem barnet, sammen med min mann tok vi valget, og det er jeg veldig glad for, fordi det var et friskt barn, fortsetter hun.

Høyre har åpnet for endringer i abortloven

Samtidig som Helleland delte sin sterke historie, sitter regjeringspartiene i innspurten i vanskelige forhandlinger med KrF. Med velsignelse fra Høyres stortingsgruppe har statsminister Erna Solberg åpnet opp for endringer i paragraf 2c og tvillingabort.

– Hva har denne opplevelsen å si for hvordan du ser på de forhandlingene som foregår på Hadeland, hvor det blant annet diskuteres endringer i abortloven?

– Alle spørsmål knyttet til abort er veldig vanskelig, fordi det er knyttet sterke følelser til det. Det oppleves ofte veldig belastede for kvinnen og hennes familie, og derfor er de tviktig å støtte en kvinne når man står overfor et slik valg.

I 2013 fikk Erna Solberg på et knusende nederlag på Høyres landsmøte, da flere sentrale Høyre-kvinner fredet nettopp paragraf 2c.

– Vi har vært klare

I abortdebatten som fikk ny gnist i forbindelse med KrF sitt landsmøte, har Høyre-kvinnene blitt beskyldt for å være tause.

– Vi har vært klar, og det har også statsministeren. Kvinners rettigheter skal ikke svekkes, det ligger fast. Retten til selvbestemt abort skal ikke røres, fastslår Helleland.

– Gjelder det også fosterreduksjon?

– Hypotetiske spørsmål knyttet til en ny plattformene er vanskelig for meg å svare på. Det må jeg komme tilbake til når man vet hva man har snakket om på Granavolden.

– Men du har en mening om det?

– Jeg har en mening om det som likestillingsminister. Kvinners rettigheter skal ligge fast, og vi skal ikke svekke kvinners rett til å bestemme over egen kropp, sier barne- og likestillingsministeren.